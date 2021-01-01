Суд арестовал Микитася за полтора часа до Нового года

Его адвокаты намерены обжаловать решение.

Суд арестовал Микитася за полтора часа до Нового года
Фото: maxim-mikitas.com

Шевченковский районный суд взял под стражу без права на залог экс-нардепа Максима Микитася по делу о заказе похищения юриста и вымогательстве.

Суд непосредственно с участием подозреваемого начался еще около 13:40, а решение об избрании меры пресечения было объявлено примерно за полтора часа до Нового года, в 22:30. Защита экс-наредпа отметила, что будет обжаловать решение, пишет hromadske.

"Суд без исследования доказательств, без исследования материалов, с многочисленными нарушениями вынес решение. Это выгодно людям, которые разграбили "Укрбуд", это выгодно тем, кто стоит рядом с Татаровым (заместителем главы Офиса президента. - Ред.), - прокомментировал Максим Микитась .

Прокуроры обосновали необходимость ареста тем, что подозреваемый имеет возможность влиять на свидетелей и других фигурантов дела.

Адвокаты взамен заявили, что подозрение является необоснованным и не имеет конкретной информации о том, в чем подозревается Микитась.

Меру пресечения должны были избрать еще на утреннем заседании, однако ни подозреваемый, ни его адвокаты не появились, из-за чего судья принял решение о принудительном приводе.

Вчера Микитась также вовремя не пришел на суд и вместо 14 часов появился только в 17. Меру пресечения ему не избрали, потому что адвокаты объявили отвод судьи.

Микитась вышел под домашний арест после сделки со следствием по другому делу, по хищению средств Нацгвардии, 2 декабря. Он дал показания, в частности, против заместителя главы Офиса президента Олега Татарова, а также уплатил в госбюджет 50 млн гривен из 81 млн нанесенного ущерба. Он находится под защитой детективов НАБУ.

Однако уже 29 декабря бывшему нардепу сообщили новое подозрение о заказе похищения человека. 9 декабря полиция сообщила, что в Киеве похитили юриста и требовали $ 800 тысяч долга. По данным Цензор.НЕТ, потерпевший работал юристом в компании Микитася. Таким образом, преступление было раскрыто в то время, когда Микитась уже не находился под стражей.

Национальное антикоррупционное бюро Украины отреагировало на новое подозрение бывшему владельцу компании "Укрбуд" и отметило, что не располагает информацией о доказательной базе, на основании которой следователи Нацполиции сообщили ему о подозрении.

До этого Микитась находился под ночным домашним арестом по подозрению в махинациях с жильем для Нацгвардии, в результате чего были потеряны активы на общую сумму 81 млн 635 тыс. 448 грн. После сделки со следствием он находится под охраной детективов НАБУ.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинец вез из РоSSии нож с гравировкой "ФСБ РФ"Украинец вез из РоSSии нож с гравировкой "ФСБ РФ"
В МИД отреагировали на заявление Лукашенко о ввозе в Беларусь "оружия из Украины"В МИД отреагировали на заявление Лукашенко о ввозе в Беларусь "оружия из Украины"
Оккупанты обстреляли частный дом в ВодяномОккупанты обстреляли частный дом в Водяном
Волонтеры передали кислородные концентраторы от Фонда Порошенко в больницы и военный госпитальВолонтеры передали кислородные концентраторы от Фонда Порошенко в больницы и военный госпиталь
Украинские женщины освобождены из сирийского лагеря для семей террористов ИГИЛУкраинские женщины освобождены из сирийского лагеря для семей террористов ИГИЛ
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский в новогоднем поздравлении: «У нас нет другого варианта, как быть супер-Украиной"Зеленский в новогоднем поздравлении: «У нас нет другого варианта, как быть супер-Украиной"
Порошенко: после выборов 2021 года в РоSSии могут начаться процессы, подобные белорусскимПорошенко: после выборов 2021 года в РоSSии могут начаться процессы, подобные белорусским
В Украине с 2021-го года возрастет стоимость оформления биометрических паспортовВ Украине с 2021-го года возрастет стоимость оформления биометрических паспортов
Ермак заявил, что Украине удалось избежать масштабной трагедии благодаря карантинуЕрмак заявил, что Украине удалось избежать масштабной трагедии благодаря карантину
Микитася принудительно доставили в судМикитася принудительно доставили в суд
Прокуроры отозвали ходатайство о мере пресечения в отношении еще одного фигуранта "дела Микитася"Прокуроры отозвали ходатайство о мере пресечения в отношении еще одного фигуранта "дела Микитася"
Аваков на свой день рождения издал новую книгу - о событиях весны 2014 года в ХарьковеАваков на свой день рождения издал новую книгу - о событиях весны 2014 года в Харькове
В НАБУ назвали Микитася "обличителем коррупции во власти" и напомнили о ТатаровеВ НАБУ назвали Микитася "обличителем коррупции во власти" и напомнили о Татарове
Суд арестовал имущество лидера "Партии венгров Украины"Суд арестовал имущество лидера "Партии венгров Украины"
Китайский суд приговорил к 4 годам заключения журналистку, освещавшую вспышку COVID-19 в УханеКитайский суд приговорил к 4 годам заключения журналистку, освещавшую вспышку COVID-19 в Ухане
Последние новости
Подгружаем последние новости