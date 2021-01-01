Суд арестовал Микитася за полтора часа до Нового года

Шевченковский районный суд взял под стражу без права на залог экс-нардепа Максима Микитася по делу о заказе похищения юриста и вымогательстве.

Суд непосредственно с участием подозреваемого начался еще около 13:40, а решение об избрании меры пресечения было объявлено примерно за полтора часа до Нового года, в 22:30. Защита экс-наредпа отметила, что будет обжаловать решение, пишет hromadske.

"Суд без исследования доказательств, без исследования материалов, с многочисленными нарушениями вынес решение. Это выгодно людям, которые разграбили "Укрбуд", это выгодно тем, кто стоит рядом с Татаровым (заместителем главы Офиса президента. - Ред.), - прокомментировал Максим Микитась .

Прокуроры обосновали необходимость ареста тем, что подозреваемый имеет возможность влиять на свидетелей и других фигурантов дела.

Адвокаты взамен заявили, что подозрение является необоснованным и не имеет конкретной информации о том, в чем подозревается Микитась.

Меру пресечения должны были избрать еще на утреннем заседании, однако ни подозреваемый, ни его адвокаты не появились, из-за чего судья принял решение о принудительном приводе.

Вчера Микитась также вовремя не пришел на суд и вместо 14 часов появился только в 17. Меру пресечения ему не избрали, потому что адвокаты объявили отвод судьи.

Микитась вышел под домашний арест после сделки со следствием по другому делу, по хищению средств Нацгвардии, 2 декабря. Он дал показания, в частности, против заместителя главы Офиса президента Олега Татарова, а также уплатил в госбюджет 50 млн гривен из 81 млн нанесенного ущерба. Он находится под защитой детективов НАБУ.

Однако уже 29 декабря бывшему нардепу сообщили новое подозрение о заказе похищения человека. 9 декабря полиция сообщила, что в Киеве похитили юриста и требовали $ 800 тысяч долга. По данным Цензор.НЕТ, потерпевший работал юристом в компании Микитася. Таким образом, преступление было раскрыто в то время, когда Микитась уже не находился под стражей.

Национальное антикоррупционное бюро Украины отреагировало на новое подозрение бывшему владельцу компании "Укрбуд" и отметило, что не располагает информацией о доказательной базе, на основании которой следователи Нацполиции сообщили ему о подозрении.

До этого Микитась находился под ночным домашним арестом по подозрению в махинациях с жильем для Нацгвардии, в результате чего были потеряны активы на общую сумму 81 млн 635 тыс. 448 грн. После сделки со следствием он находится под охраной детективов НАБУ.