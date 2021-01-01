Зеленский в новогоднем поздравлении: «У нас нет другого варианта, как быть супер-Украиной"

"Вы спросите, был ли тяжелым 2020? Немножко да. Но не из-за тебя и не из-за меня. Не из-за нас".

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом. В видеоролике вместе с ним снялись дети, которым он рассказывал о достижениях года.

Традиционное президентское поздравление за несколько минут до наступления нового, 2021 года, транслировали украинские телеканалы.

"Все, что мы делаем, мы делаем для вас. Мы живем в большой прекрасной стране ... Где все президенты в поздравлении говорят фразу: "Дорогие украинцы, это был тяжелый год". Вы спросите, был ли тяжелым 2020? Немножко да. Но не из-за тебя и не из-за меня. Не из-за нас", - отметил он.

Президент добавил, что 2020 напомнил, как много героев среди нас.

"В этом году, как и в 2014, мы вновь убедились - супергерои существуют. К нашим военным присоединились наши суперврачи. Суперлаборанты, суперпожарники и суперспасатели ... У нас нет другого варианта, как быть супер-Украиной", - заявил Зеленский.

Он напомнил также о ремонте дорог и программе "Большое строительство", а также о возвращении Виталия Маркива домой из заключения в Италии. Также он вспомнил о 158 днях перемирия на Донбассе, хотя и "небезупречного".

Президент также пообещал, что 2021 год будет лучше.

Напомним, что впервые Зеленский официально приветствовал украинцев в 2018 году. В своем поздравлении он объявил об участии в президентских выборах. Телеканал 1 + 1 транслировал его речь вместо выступления пятого президента Петра Порошенко.

В 2019, то есть впервые в роли президента, Зеленский использовал в своем ролике не только украинский, но и крымскотатарский, венгерский и русский языки. Ключевое послание президента состояло в том, что Украина сейчас разобщена, а должна стать единой.