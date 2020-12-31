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2020-12-31
В Киеве у протестующих возле КГГА загорелся баллон с газом
Огонь потушили с помощью огнетушителя, о пострадавших не сообщается.
Фото: facebook.com/KyivOperativ
В Киеве возле здания Киевской городской госадминистрации у протестующих загорелся баллон с газом.
Об этом сообщает "Київ оперативний".
На видео, снятом очевидцами, видно, что баллон вспыхнул прямо на тротуаре.
Отмечается, что взрыва удалось избежать. Огонь потушили с помощью огнетушителя.
О пострадавших не сообщается.
Напомним, 19 декабря в Киеве состоялось зажжение главной елки страны на Софийской площади. Во время церемонии были зажжены пиротехнические огни, вследствие чего загорелась гирлянда.