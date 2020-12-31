В Киеве у протестующих возле КГГА загорелся баллон с газом

Огонь потушили с помощью огнетушителя, о пострадавших не сообщается.

В Киеве возле здания Киевской городской госадминистрации у протестующих загорелся баллон с газом.

Об этом сообщает "Київ оперативний".

На видео, снятом очевидцами, видно, что баллон вспыхнул прямо на тротуаре.

Отмечается, что взрыва удалось избежать. Огонь потушили с помощью огнетушителя.

О пострадавших не сообщается.