Отец премьер-министра Великобритании попросил гражданство Франции - СМИ
Стэнли Джонсон хочет сохранить свои связи с Евросоюзом.
Отец премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона пытается получить гражданство Франции.
Об этом сообщает Daily Mail.
Отмечается, что Стэнли Джонсон уже находится в процессе подачи заявления на получение гражданства в стране, в которой родилась его мать. Так он хочет сохранить свои связи с Евросоюзом.
"Если я правильно понимаю, я - француз. Моя мать родилась во Франции, ее мать была француженкой, как и ее дед. Так что для меня это означает вернуть то, что у меня уже есть. И это меня очень радует", - заявил Джонсон-старший.
Стэнли Джонсон - бывший член Европарламента. Он был одним из первых британских государственных служащих в Брюсселе как член Европарламента и работал в Еврокомиссии. Он голосовал за то, чтобы остаться в Евросоюзе на референдуме 2016 года.
Напомним, Великобритания и Евросоюз в последний момент перед окончательным выходом Соединенного Королевства из ЕС сумели договориться о новом соглашении в сфере торговли.
30 декабря британский парламент одобрил соглашение Бориса Джонсона с ЕС, которая будет регулировать отношения королевства с блоком после Brexit.