Отец премьер-министра Великобритании попросил гражданство Франции - СМИ

Стэнли Джонсон хочет сохранить свои связи с Евросоюзом.

Отец премьер-министра Великобритании попросил гражданство Франции - СМИ
Борис Джонсон
Фото: twitter.com/BorisJohnson

Отец премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона пытается получить гражданство Франции.

Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что Стэнли Джонсон уже находится в процессе подачи заявления на получение гражданства в стране, в которой родилась его мать. Так он хочет сохранить свои связи с Евросоюзом.

"Если я правильно понимаю, я - француз. Моя мать родилась во Франции, ее мать была француженкой, как и ее дед. Так что для меня это означает вернуть то, что у меня уже есть. И это меня очень радует", - заявил Джонсон-старший.

Стэнли Джонсон - бывший член Европарламента. Он был одним из первых британских государственных служащих в Брюсселе как член Европарламента и работал в Еврокомиссии. Он голосовал за то, чтобы остаться в Евросоюзе на референдуме 2016 года.

Напомним, Великобритания и Евросоюз в последний момент перед окончательным выходом Соединенного Королевства из ЕС сумели договориться о новом соглашении в сфере торговли.

30 декабря британский парламент одобрил соглашение Бориса Джонсона с ЕС, которая будет регулировать отношения королевства с блоком после Brexit.

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