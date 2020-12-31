Зеленский объяснил задержку с закупкой вакцин от ковида "национальным эгоизмом" в мире

Президент Владимир Зеленский объяснил, почему Украина только в конце декабря подписала первый контракт на поставку вакцины от коронавируса.

Об этом он написал в фейсбуке.

Зеленский отметил, что государство договорилось о прямых поставках вакцины от китайской компании Sinovac Biotech и отметил, что это очень опытная компания.

"Она производит ежегодно сотни миллионов доз различных вакцин, их качество признано в мире. Это факт. Простой, надежный, не спекулятивный факт. Независимо от обязательного хайпа со стороны политических или антивакцинных оппонентов. Большой плюс этой вакцины в том, что ее разработка не была политизированной задачей. Она не используется для продвижения чьих-то геополитических амбиций. Это еще один факт. Просто надежная вакцина для жизни, а не политическая пропаганда ради выгоды", - сказал президент.

Зеленский также сообщил, что в Украине вакцина будет в кратчайшие сроки - после ее официальной регистрации в стране-производителе или в одной из стран Европы или в США . По его словам, это может произойти в начале января.

"Почему контракт подписан еще до регистрации? Так делают все страны мира и со всеми вакцинами: контрактуют объем, когда понятно, что будет надежный препарат, а поставки и прививки начинают сразу после завершения официальных процедур. Чтобы не терять драгоценное время", - пояснил президент.

Зеленский добавил, что сначала Украина получит 1,9 миллиона доз Sinovac. Это в дополнение к 8 миллионам доз, которые будут получены через глобальный механизм COVAX. При этом, ведутся переговоры с другими производителями, чья продукция признана миром как эффективная и безопасная.

"Почему это настолько сложная задача? Мир и сейчас находится в том же состоянии чрезвычайной вспышки национального эгоизма, который был спровоцирован еще началом пандемии. Прежде всего - свои, другие - потом. Мы это прекрасно понимаем. Посмотрите: все государства очень жестко борются исключительно за себя и свой интерес. Почти не подтверждая действиями ту сладкую риторику о «совместном выполнении глобальных задач», которой было много в предыдущие десятилетия. Поэтому неудивительно, что самые богатые оказались первыми в глобальной очереди за вакцинами в мире", - отметил Зеленский.

Напомним, в начале декабря генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш заявил, что в мире развивается так называемый "вакцинационный национализм" - когда бедные страны наблюдают за подготовкой к вакцинации против коронавируса в богатых странах и задаются вопросом, будут ли и они вакцинированы, и когда.

30 декабря Украина заключила контракт о поставках 1,9 млн доз китайской вакцины против ковида компании Sinovac Biotech по цене 504 грн за дозу. Использовать вакцину будут для защиты прежде всего тех граждан, которые имеют критический риск инфицирования, и тех, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией. Прививка будет бесплатной.

По словам главы МОЗ Максима Степанова, первые 700 тыс. доз Украина получит в течение 30 дней после регистрации вакцины.