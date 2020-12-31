Массовую вакцинацию необходимо провести не позднее марта-апреля, иначе будет катастрофа, - Порошенко

Массовую вакцинацию украинцев необходимо обеспечить в марте-апреле. Так считает экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко. В интервью «5 каналу» он отметил, что прежде всего надо провести одномоментное тестирование, чтобы выявить пути распространения коронавируса и остановить болезнь.

«Чтобы сразу проверить все контакты, иначе тестирование не имеет смысла, для того, чтобы сконцентрировать тех, кто имел контакты с положительными тестами на коронавирус», - говорит Порошенко.

«Мы должны сделать полное тестирование сейчас, до марта. Мы должны разработать программы, которые бы обеспечили изоляцию тех, у кого тест будет положительным. Начиная с конца марта, в начале апреля, мы имеем возможность, я это подчеркиваю, протестировать львиную долю украинцев, по крайней мере группы риска, чтобы обеспечить разрыв цепи и остановить распространение болезни. И срочно вакцинировать остальных», - считает экс-президент.

По его словам, если не бросить все усилия для того, чтобы обеспечить не позднее марта-апреля вакцинацию, Украина окажется в катастрофе.

Порошенко привел данные из расследования журналистов ВВС о том, что Украина в отличие от других стран мира предусмотрела получение лишь 8 млн доз на весь 2021 год. «Это означает, что провакцинировано может быть максимум 4 млн людей вплоть до 2022 года», - замечает Порошенко.

«Мы должны обеспечить, как пишут журналисты ВВС, не менее 20-22 миллионов доз вакцины. Потому что это и есть покрытие всех групп риска: медицинских работников, лиц пожилого возраста, в первую очередь, дома престарелых, учителей, воспитателей, сотрудников правоохранительных органов, представители социальных служб, и в целом их количество составляет 20 млн. Абсолютно бессмысленно остановиться на 2 или 4 миллионах доз вакцины», - считает Петр Порошенко.

«Но речь идет не только о том, чтобы мы закупили эту вакцину. Речь идет о том, чтобы начиная с декабря был создан механизм логистики, потому что вакцины предусматривают такую логистику, которой у нас просто не существует. Так же, как и не существует нигде в мире. Потому что при температуре -18 эти вакцины не сохранишь. Напротив, если она попадает в температуру 15-18 градусов, вакцина тут же теряет свои свойства, которые помогают лечить», - говорит Порошенко. Он отмечает, что у власти есть два месяца для того, чтобы создать логистику для вакцинации.