Из оккупированного Крыма в РоSSию этапируют фигурантов второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир"

Суд отклонил все ходатайства защиты.

Из оккупированного Крыма в РоSSию этапируют фигурантов второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир"
Фото: obozrevatel.com

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону принял решение этапировать фигурантов второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" из СИЗО Симферополя в ростовский изолятор.

Об этом сообщает "Крымская солидарность" со ссылкой на адвоката Сафие Шабанову.

"Мера пресечения продлена на шесть месяцев до 16 июня 2021 года", - рассказала адвокат.

Шабанова отметила, что такое решение было принято накануне, а суд отклонил все ходатайства защиты.

Следующее заседание назначили на 12 января.

Ранее адвокат сообщала, что фигуранты дела Эскендер Сулейманов, Асан Яник, Аким Бекиров, Сеитвели Сейтабдиев, Рустем Сейтхалилов, Тофик Абдулгазиев, Владлен Абулкадиров, Иззет Абдуллаев, Меджит Абдурахманов, Билял Адилов жалуются на условия содержания в следственном изоляторе Симферополя.

Напомним, в мае 2018 года в Крыму задержали координатора "Крымской солидарности" Сервера Мустафаева и Эдема Смаилова. Защитники арестованных и осужденных по делу "Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование религиозно мотивированными.

По мнению роSSийского правозащитного медиапроекта "ОВД-инфо", членов ячеек религиозной организации "Хизб ут-Тахрир", которая в 2003 году была признана в РоSSии террористической, осуждают только за то, что они встречаются и читают религиозную литературу. После оккупации Крыма начались массовые задержания крымских татар, которые относятся к этой религиозной организации.

16 сентября Ростовский "Южный окружной суд" объявил приговор крымским татарам из "другой бахчисарайской" группы "Хизб ут-Тахрир". Семерых участников осудили совокупно на 110 лет колонии строгого режима. Восьмого фигуранта дела Эрнеста Аметова оправдали и освободили из-под стражи.

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