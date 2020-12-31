Шабунин сообщил об еще одной подброшенной взрывчатке, полиция предлагает ему охрану (обновлено)

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин сообщил, что взрывное устройство подложили не только в квартиру его матери, но и родителям жены.

Об этом Шабунин написал в фейсбуке.

"Взрывное устройство подложили не только под дверь моей мамы, но и под Борщаговскую квартиру родителей жены. Полиция, похоже, все девять этажей эвакуировала, пока взрывотехники работали. Жду официального сообщения полиции с деталями", - отметил глава ЦПК.

Обновление. В Национальной полиции заявили, что из-за обнаружения гранат под дверями квартир матери и тещи Виталию Шабунину будут предложены меры безопасности.

"События зафиксированы вечером 30 декабря в Ровно и утром 31 декабря в Киеве . Досудебное расследование следователи полиции Ровно проводят по фактам угроз убийством и хулиганства, совершенного с применением оружия. Правовая квалификация события в Киеве будет предоставлена после проведения осмотра", - сказано в сообщении.

По данным полиции, сегодня около 11:00 поступило сообщение о том, что в Святошинском районе Киева на третьем этаже многоэтажки возле входной двери квартиры, которая сдается в аренду, обнаружены две скрепленные скотчем гранаты Ф-1. Владелицей квартиры является мать жены Виталия Шабунина.

На место происшествия выехали взрывотехники, спасатели и следственно-оперативная группа. Проводится тщательный осмотр места происшествия, полицейские устанавливают возможных свидетелей и просматривают камеры видеонаблюдения, которые могли зафиксировать лиц, причастных к совершению этого преступления.

Напомним, вчера возле квартиры матери активиста Виталия Шабунина в Ровно обнаружили самодельное взрывное устройство. Устройство состояло из двух гранат и черной коробки.

Правоохранители в корпусах гранат возле квартиры мамы Шабунина взрывчатки не нашли.

Шабунин сообщил, что неизвестные подожгли его дом. Полиция открыла по этому факту уголовное производство.

СМИ со ссылкой на слова соучредителя ОО "Центр противодействия коррупции" Дарьи Каленюк сообщали, что на месте пожара в доме Шабунина нашли остатки взрывчатки. Однако в полиции это опровергли и попросили распространять информацию исключительно из официальных источников.

В сентябре Шабунин получил результаты экспертизы, согласно которой пожар в его доме "100% умышленный поджог".