Санду назначила Молдове временного и.о. премьер-министра
Аурелиу Чокой был назначен после того, как премьер-министр Ион Кику объявил об отставке.
Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокой стал и.о. премьер-министра страны.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Президент страны Мая Санду сегодня подписала соответствующий указ.
Чокой был назначен после того, как премьер-министр Ион Кику объявил об отставке. Кику пояснил, что делает это для того, чтобы создать условия для роспуска парламента и назначения досрочных выборов.
Согласно законам Молдовы, президент должен назначить исполняющим обязанности премьера кого-то из состава министров.
Напомним, 24 декабря в Кишиневе состоялась инаугурация президента Молдовы Маи Санду.
23 декабря премьер-министр Молдовы Ион Кику объявил об отставке правительства. Отставка правительства необходима для роспуска парламента. Правительство Кику работало с ноября 2019 года.