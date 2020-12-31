Санду назначила Молдове временного и.о. премьер-министра

Аурелиу Чокой был назначен после того, как премьер-министр Ион Кику объявил об отставке.

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокой стал и.о. премьер-министра страны.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Президент страны Мая Санду сегодня подписала соответствующий указ.

Чокой был назначен после того, как премьер-министр Ион Кику объявил об отставке. Кику пояснил, что делает это для того, чтобы создать условия для роспуска парламента и назначения досрочных выборов.

Согласно законам Молдовы, президент должен назначить исполняющим обязанности премьера кого-то из состава министров.

Напомним, 24 декабря в Кишиневе состоялась инаугурация президента Молдовы Маи Санду.

23 декабря премьер-министр Молдовы Ион Кику объявил об отставке правительства. Отставка правительства необходима для роспуска парламента. Правительство Кику работало с ноября 2019 года.