Порошенко: после выборов 2021 года в РоSSии могут начаться процессы, подобные белорусским

Выборы в Госдуму РоSSийской Федерации, которые назначены на сентябрь 2021 года, могут вызвать общественные процессы, подобные белорусским. Украина должна быть готова к любому развитию событий. Об этом в интервью на «5 канале» заявил экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко.

«В сентябре будут проходить выборы в Государственную Думу РоSSийской Федерации. Я не говорю, что Путин и его «Единая РоSSия» проигрывают эти выборы. Я думаю, что он наберет 50+. Но результат этот будет такой же, как результат выборов Лукашенко в Беларуси», – прогнозує Порошенко.

«Что в РоSSии состоится после сентября, я не берусь сегодня сказать, особенно после этих ужасных расследований Навального, который на весь мир обнародовал доказательную причастность к убийству высшего руководства ФСБ РоSSии и, возможно, высшего руководства государства. Я не исключаю, что в сентябре в РоSSии начнутся после выборов определенные процессы», - отмечает Порошенко.

«Очень важно, чтобы Украина встретила сентябрь объединенной, сильной, с сильными Вооруженными Силами. Чтобы у нас была абсолютно четкая стратегия, что делать на Донбассе. Я уверен, что вопрос миротворцев даст нам возможность вернуть Донбасс 2021-го года. Очень важно, чтобы мы эффективно действовали по Крыму - это наш шанс», - убежден лидер «Европейской Солидарности».