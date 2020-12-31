В Украине с 2021-го года возрастет стоимость оформления биометрических паспортов

Те, кто подал заявления для оформления документов до 31.12.2020, получат документы по старой цене.

В Украине с 2021-го года возрастет стоимость оформления биометрических паспортов
Фото: business.ua

С 1 января 2021 года ГП "Полиграфический комбинат" Украина "меняет стоимость бланков биометрических документов.

Об этом сообщила Государственная миграционная служба Украины.

"В связи с этим несущественно возрастет общая стоимость оформления паспорта гражданина Украины в форме карточки, паспорта гражданина Украины для выезда за границу и видов на временное и постоянное проживание", - говорится в сообщении.

В Государственной миграционной службе отметили, что те, кто подал заявления для оформления документов до 31.12.2020, получат документы по старой цене.

Так стоимость бланка для оформления паспорта гражданина Украины в форме карточки повысится с 219 грн до 237 грн. Соответственно, обычная стоимость оформления документа до 20 рабочих дней - вырастет с 345 грн до 363 грн, до 10 рабочих дней - с 471 грн до 489 грн.

Стоимость бланка для оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу изменится с 330 грн до 342 грн. Соответственно, стоимость оформления документа до 20 рабочих дней - увеличится с 682 грн до 694 грн, до 7 рабочих дней (а также - до 3 рабочих дней при наличии оснований) - с 1034 грн до 1046 грн.

Стоимость регистрационного удостоверения на временное проживание повысится с 291 грн до 315 грн. Соответственно, стоимость оформления документа возрастет с 891 грн до 915 грн. А стоимость регистрационного удостоверения на постоянное проживание повысится с 291 грн до 315 грн. Соответственно, стоимость оформления документа возрастет с 728 грн до 752 грн.

Напомним, в мае 2020-го Национальный банк Украины разработал мобильное приложение UAPassportReader для считывания информации с биометрических паспортов. Теперь клиентам с ID-картами не нужно носить бумажную справку о месте регистрации.

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