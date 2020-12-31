По делу о взрывах боеприпасов под Мариуполем объявили подозрение

Экс-командира воинской части подозревают в халатности, из-за которой нанесено убытков на 121 млн грн.

Государственное бюро расследований объявило подозрение по делу о взрывах на складе боеприпасов под Мариуполем Донецкой области в сентябре 2017 года.

Подозрение сообщили бывшему командиру воинской части, которая дислоцируется в Мариуполе. Его подозревают в халатности, повлекшей тяжкие последствия, информирует пресс-служба ГБР.

По данным следствия, он не обеспечил пожарную безопасность на полевом артиллерийском складе в зоне АТО, покос травы, обустройство минерализованной полосы. ГБР утверждает, что это привело к тому, что пожар на поле перекинулся на территорию склада и спровоцировал взрывы.

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР

"В результате на складе были уничтожены боеприпасы различного типа и калибра, а также повреждены домовладения местных жителей, чем нанесен ущерб на сумму более 121 млн гривен", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.

Напомним, пожар на складе боеприпасов в полутора километрах от села Новоянисоль (Донецкая область, около 30 км от Мариуполя) начался 22 сентября 2017 года и был погашен к утру следующего дня. Взрывы вызвали пожары в соседнем селе.