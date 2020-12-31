По делу о взрывах боеприпасов под Мариуполем объявили подозрение

Экс-командира воинской части подозревают в халатности, из-за которой нанесено убытков на 121 млн грн.

По делу о взрывах боеприпасов под Мариуполем объявили подозрение
Фото: ДБР

Государственное бюро расследований объявило подозрение по делу о взрывах на складе боеприпасов под Мариуполем Донецкой области в сентябре 2017 года.

Подозрение сообщили бывшему командиру воинской части, которая дислоцируется в Мариуполе. Его подозревают в халатности, повлекшей тяжкие последствия, информирует пресс-служба ГБР.

По данным следствия, он не обеспечил пожарную безопасность на полевом артиллерийском складе в зоне АТО, покос травы, обустройство минерализованной полосы. ГБР утверждает, что это привело к тому, что пожар на поле перекинулся на территорию склада и спровоцировал взрывы.

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР

"В результате на складе были уничтожены боеприпасы различного типа и калибра, а также повреждены домовладения местных жителей, чем нанесен ущерб на сумму более 121 млн гривен", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.

Напомним, пожар на складе боеприпасов в полутора километрах от села Новоянисоль (Донецкая область, около 30 км от Мариуполя) начался 22 сентября 2017 года и был погашен к утру следующего дня. Взрывы вызвали пожары в соседнем селе.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинец вез из РоSSии нож с гравировкой "ФСБ РФ"Украинец вез из РоSSии нож с гравировкой "ФСБ РФ"
В МИД отреагировали на заявление Лукашенко о ввозе в Беларусь "оружия из Украины"В МИД отреагировали на заявление Лукашенко о ввозе в Беларусь "оружия из Украины"
Оккупанты обстреляли частный дом в ВодяномОккупанты обстреляли частный дом в Водяном
Волонтеры передали кислородные концентраторы от Фонда Порошенко в больницы и военный госпитальВолонтеры передали кислородные концентраторы от Фонда Порошенко в больницы и военный госпиталь
Во Львове задержали 19-летнего киевлянина за шапку с коммунистической символикойВо Львове задержали 19-летнего киевлянина за шапку с коммунистической символикой
Блок рекламы


Похожие новости
НАБУ заявило о "беспрецедентном сопротивлении" со стороны Офиса генпрокурора и Печерского суда по делу ЗлочевскогоНАБУ заявило о "беспрецедентном сопротивлении" со стороны Офиса генпрокурора и Печерского суда по делу Злочевского
Генерал Кривонос проходит свидетелем по делу о "государственном перевороте" в 2017 году - АрестовичГенерал Кривонос проходит свидетелем по делу о "государственном перевороте" в 2017 году - Арестович
СБУ объявила заочное подозрение бывшему народному депутату от "Партии регионов"СБУ объявила заочное подозрение бывшему народному депутату от "Партии регионов"
Кассационный суд остановил исполнение приговора генералу Назарову по делу о катастрофе Ил-76 в ЛуганскеКассационный суд остановил исполнение приговора генералу Назарову по делу о катастрофе Ил-76 в Луганске
Тупицкому подготовили подозрение по одному из дел беглого судьи ТатьковаТупицкому подготовили подозрение по одному из дел беглого судьи Татькова
Подозреваемому по делу катастрофы АН-26 командующему Воздушных сил ВСУ назначено личное обязательствоПодозреваемому по делу катастрофы АН-26 командующему Воздушных сил ВСУ назначено личное обязательство
В РоSSии предъявили обвинение нацгвардейцу Маркиву и объявили его в международный розыскВ РоSSии предъявили обвинение нацгвардейцу Маркиву и объявили его в международный розыск
Суд отложил избрание меры пресечения Януковичу по делу о расстрелах на МайданеСуд отложил избрание меры пресечения Януковичу по делу о расстрелах на Майдане
На Донбассе пиротехники обезвредили более 700 боеприпасовНа Донбассе пиротехники обезвредили более 700 боеприпасов
Заместителю Ермака Олегу Татарову сообщили подозрение в деле МикитасяЗаместителю Ермака Олегу Татарову сообщили подозрение в деле Микитася
Последние новости
Подгружаем последние новости