Руководитель ОПУ сообщил, что падение украинской экономики в 2020 году составит около 5%.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украине удалось избежать масштабной трагедии благодаря карантину, а решение властей в этом отношении были правильными.

Об этом Ермак написал в колонке для Liga.net.

"Расчеты показывают: удалось избежать масштабной трагедии - без жесткого карантина весной и адаптивного летом количество смертей от COVID-19 в Украине до конца года могло составить 125 000-145 000. Сегодня имеем меньшую относительную смертность (от количества заражений) по сравнению с Великобританией, Францией или Италией", - заявил Ермак.

По его словам, общие решения по карантину были правильными.

"Работа власти никогда не останавливалась и продолжается. Эпидемия выявила и обратную сторону децентрализации, когда уровень политической ответственности и менеджмента на местах не всегда соответствовал уровню переданных полномочий и финансов", - отметил Ермак.

Руководитель ОПУ сообщил, что падение украинской экономики в 2020 году составит около 5%.

"Несмотря на мировой кризис, падение украинской экономики в 2020 году составит около 5%. Это точно лучший результат, чем прогнозировали нам ученые и показывают многие другие страны. Например, по прогнозам Еврокомиссии, в 2020 году экономика еврозоны сократится на 7,8% (несмотря на огромные экономические стимулы)", - написал Ермак.

Он добавил, что, несмотря на мировой кризис, Украина сохраняет макроэкономическую стабильность и вовремя выплачивает долги.

Также руководитель Офиса президента прокомментировал ситуацию с Конституционным судом.

"Кризис, спровоцированный антиконституционным решением Конституционного суда, несмотря на усилия внутренних и внешних враждебных сил, не смог разрушить нашу антикоррупционную систему и поссорить Украину с западными партнерами. А задержка в сотрудничестве с международными донорами не привела к финансовой катастрофе, как пророчили любители искать "зраду", - отметил он.

Напомним, в сентябре Андрей Ермак в интервью LB.ua заявил, что команда Зеленского пришла к власти, чтобы оставить свой след. Это - единственная мотивация.