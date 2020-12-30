Отстранение Тупицкого: в КСУ отреагировали на решение Зеленского

Соответствующее решение может быть принято исключительно Конституционным Судом Украины, сообщили в КСУ.

Отстранение Тупицкого: в КСУ отреагировали на решение Зеленского
Фото: facebook/Конституційний Суд України - офіційна сторінка

Конституционный суд Украины отреагировал на подписание президентом Зеленским указа об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда Украины сроком на два месяца.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

В КСУ отметили, что независимость судьи Конституционного Суда Украины обеспечивается в том числе особым порядком и основаниями прекращения полномочий, увольнение судьи КСУ в порядке, определенном Конституцией Украины.

"Решение об увольнении судьи КСУ с должности на основаниях, определенных частью второй статьи 149-1 Основного Закона Украины, принимается исключительно Конституционным Судом Украины на специальном пленарном заседании, и никакой другой орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо него", - отметили в суде.

В КСУ также сообщили о назначении на этот счет специального пленарного заседания Конституционного Суда.

Напомним, сегодня Зеленский созвал срочное заседание СНБО, на котором, в частности, рассматривались вопросы разрешения конституционного кризиса в Украине. В частности, сообщалось, что рассматривалась ситуация с главой КСУ Тупицким.

21 декабря "Схемы" опубликовали разговор главы КСУ Тупицкого, свидетельствующий о его причастности к судейскому мошенничеству. В расследовании журналистов отмечается, что что в октябре 2018 года следователи Генпрокуратуры записывали разговоры Тупицкого в рамках уголовного дела об экс-главе Высшего хозяйственного суда Викторе Татькове, который находится в розыске. Тупицкий, который на тот момент был заместителем главы КСУ, позвал на встречу в кафе своего знакомого, донецкого бизнесмена Владислава Дрегера, который тогда уже сотрудничал с правоохранителями, и осуществил запись этого разговора.

Как следует из записи, Тупицкий пытался убедить Дрегера не свидетельствовать правоохранителям о его роли в событиях вокруг "Зуевского энергомеханического завода" (г.. Зугрэс), в завладении которым сейчас подозревается Татьков.

Представитель президента в КС Федор Вениславский отмечал, что "Пленки Тупицкого" являются основанием для его отстранения.

28 декабря Офис генпрокурора вызвал Тупицкого для вручения подозрения, однако глава КСУ не пришел "по уважительной причине". После этого Офис генпрокурора направил подозрение Тупицкому по почте.

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