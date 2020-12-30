В Украине будут платить премии за самые высокие баллы по ВНО

По 5 тыс. грн получат самые успешные участники, набравшие 200 баллов по двум и более учебным предметам.

Правительство будет платить единоразовые премии абитуриентам, которые получат максимальное количество баллов по результатам внешнего независимого оценивания.

Соответствующий проект указа президента Кабинет Министров одобрил на своем заседании 28 декабря, сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

Премии будут назначаться в соответствии с результатами ВНО самым успешным участникам, набравшим 200 баллов по двум и более учебным предметам.

Для этого предполагается основание 20 ежегодных премий, которые будут выплачиваться единовременно. Каждая премия составит 5 тысяч гривень.

Напомним, Министерство образования и науки предлагает сделать платным сдачу внешнего независимого оценивания сверх установленного количества учебных предметов.