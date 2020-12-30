В Украине будут платить премии за самые высокие баллы по ВНО

По 5 тыс. грн получат самые успешные участники, набравшие 200 баллов по двум и более учебным предметам.

В Украине будут платить премии за самые высокие баллы по ВНО
Фото: mon.gov.ua

Правительство будет платить единоразовые премии абитуриентам, которые получат максимальное количество баллов по результатам внешнего независимого оценивания.

Соответствующий проект указа президента Кабинет Министров одобрил на своем заседании 28 декабря, сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

Премии будут назначаться в соответствии с результатами ВНО самым успешным участникам, набравшим 200 баллов по двум и более учебным предметам.

Для этого предполагается основание 20 ежегодных премий, которые будут выплачиваться единовременно. Каждая премия составит 5 тысяч гривень.

Напомним, Министерство образования и науки предлагает сделать платным сдачу внешнего независимого оценивания сверх установленного количества учебных предметов.

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