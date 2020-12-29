МОЗ надеется получить первые дозы вакцины от COVID-19 в феврале

В МОЗ рассчитывают подписать договоры с производителями вакцин "в ближайшие дни-недели".

МОЗ надеется получить первые дозы вакцины от COVID-19 в феврале
Фото: Макс Требухов

Министерство здравоохранения Украины надеется получить первые 150-200 тыс. доз вакцин от COVID-19 в феврале 2021 года. Такое количество препарата позволит начать массовую вакцинацию населения.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на пресс-конференции во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

По словам министра, в рамках масштабной вакцинации первыми препарат получат медики и военнослужащие, находящиеся в зоне ООС.

"Мы в завершающей стадии переговоров с производителями вакцин. Надеюсь, что в ближайшие дни-недели мы подпишем договора. Мы рассчитываем, что реально из тех переговоров, которые ведем, мы в феврале сможем поставить вакцины и начать масштабную вакцинацию", - сказал Степанов.

Напомним, МОЗ планирует в течение года вакцинировать от коронавируса 23 млн украинцев. Это предусматривает утвержденный министерством план вакцинации.

По словам руководителя ОПГ Андрея Ермака, Украина ведет переговоры со всеми производителями вакцин от COVID-19, кроме РоSSии.

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