Денисова назвала число пропавших без вести на Донбассе украинцев

Украинская сторона не знает, живы ли они.

Денисова назвала число пропавших без вести на Донбассе украинцев
Фото: Людмила ДенисоваФБ

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей исчезли без вести 258 украинских граждан.

Об этом заявила Уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова, сообщает "Укринформ".

Кроме того, по словам омбудсмена, еще 251 гражданин Украины находится в плену у оккупантов.

"В отношении 251 человека (которые находятся в плену боевиков на временно оккупированных территориях - ред.) - это подтверждение произошло через центр освобождения пленных СБУ, среди них - 34 военных, остальные - гражданские и добробаты тоже, 4 человека. Эта цифра нами подтверждена, в частности, подтверждена СБУ через обращения граждан, путем подтверждения свидетелей, путем подтверждения свидетелей тех, которые вернулись из плена. Но у нас еще 258 пропавших без вести, и поэтому мы не знаем, живы ли они, их надо искать", - сказала Денисова.

Напомним, 29 декабря 2019 года в свои семьи на подконтрольную правительству Украины территорию вернулось 76 граждан, в том числе 12 военнослужащих, находившихся в плену на временно оккупированных территориях Донбасса.

Последний обмен на Донбассе состоялся 16 апреля. Офис президента сообщил, что из плена освободили 20 украинцев. В контролируемых Россией группировках "ДНР" и "ЛНР" заявили, что украинская сторона передала 14 человек.

Украинская сторона в составе ТКГ предлагала провести обмен пленными до 24 декабря этого года. По словам советника по информационной политике Алексея Арестовича, продолжалась "практическая работа" по подготовке очной встречи в "нормандском формате".

РоSSийская сторона со своей стороны заявляла, что разблокирует вопрос взаимного освобождения удерживаемых людей только после согласования дорожной карты реализации минских соглашений в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) и его одобрения Верховной Радой.

В ноябре Украина передала роSSийской стороне списки из 11 человек для взаимного освобождения до конца года.

В декабре представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш сообщил, что РоSSия продолжает блокировать взаимный обмен удерживаемыми лицами, требуя от Украины принять "мирный план", предложенный представителями оккупированных территорий Донбасса.

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