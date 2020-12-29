Президент уволил заместителя секретаря СНБО Кривоноса

Согласно указу, Кривонос направлен в распоряжение Минобороны.

Президент уволил заместителя секретаря СНБО Кривоноса
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Соответствующий указ №604/2020 президент подписал 29 декабря.

Согласно документу, Сергей Кривонос направлен в распоряжение Министерства обороны.

Напомним, Кривонос был назначен главой комиссии указом пятого президента Украины Петра Порошенко от 9 апреля. 12 марта Порошенко официально представил Кривоноса как заместителя секретаря СНБО. Новоназначенный заместитель пообещал наказать "крыс, которые воруют в армии".

В 2019 году Кривонос был кандидатом в президенты, но снял свою кандидатуру в пользу Порошенко.

В ноябре прошлого года Зеленский уволил Кривоноса из состава двух комиссий. В СНБО это пояснили перераспределением функциональных обязанностей и заявили, что Кривонос остается в должности заместителя секретаря ведомства, а также добавили, что при необходимости его могут вернуть в распоряжение Минобороны.

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