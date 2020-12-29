Зеленский отстранил от должности главу КСУ Тупицкого на два месяца

Президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда сроком на два месяца.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

"Я подписываю этот указ ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса", - сказал Зеленский.

Отмечается, что решение было принято после получения и обработки специалистами Офиса президента ходатайства Офиса Генерального прокурора.

Заместитель руководителя Офиса президента государства Андрей Смирнов добавил, что ходатайство было направлено во исполнение ст. 154 Уголовно-процессуального кодекса, которая предусматривает, что должностные лица, назначенные президентом, отстраняются от должности по ходатайству прокурора, и решение принимает президент.

"Никаких оговорок о возможности его рассмотрения и принятия соответствующих решений нами не было установлено", - отметил Смирнов.

Фото: president.gov.ua

Глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия отметил, что поддерживает решение Зеленского.

"Конечно, я поддерживаю решение президента об отстранении господина Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда. В первую очередь это вполне логичное продолжение того процесса, который мы начали в парламенте, когда собрали 226 подписей народных депутатов под обращением в КСУ с призывом добровольно уйти в отставку, потому что сейчас нет общественного доверия к этому институту», - отметил Арахамия. Он добавил, что главе КСУ было сообщено о подозрении от Офиса Генпрокурора по статьям, которые демонстрируют конфликт интересов.

В свою очередь представитель президента в КСУ Федор Вениславский отметил, что ни Конституция Украины, ни закон Украины о КСУ не определяют особой процедуры такого процессуального действия, которой является отстранение судьи КСУ от исполнения должностных обязанностей.

"Это не увольнение, это не прекращение его полномочий судьи, это временная мера, предусмотренная УПК Украины, статьей 154. Президент во исполнение Конституции и законов Украины, согласно Конституции, издает указы. В соответствии со статьей 154 лицо, назначенное на должность Президентом Украины, может быть на время досудебного расследования на срок до двух месяцев временно отстранено от своей должности. То есть Президент Украины действует в полном соответствии со своими конституционными полномочиями, отстраняя господина Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца", - пояснил Вениславский.

Напомним, 21 декабря "Схемы" опубликовали разговор главы КСУ Тупицкого, свидетельствующий о его причастности к судейскому мошенничеству. В расследовании журналистов отмечается, что что в октябре 2018 года следователи Генпрокуратуры записывали разговоры Тупицкого в рамках уголовного дела об экс-главе Высшего хозяйственного суда Викторе Татькове, который находится в розыске. Тупицкий, который на тот момент был заместителем главы КСУ, позвал на встречу в кафе своего знакомого, донецкого бизнесмена Владислава Дрегера, который тогда уже сотрудничал с правоохранителями, и осуществил запись этого разговора.

Как следует из записи, Тупицкий пытался убедить Дрегера не свидетельствовать правоохранителям о его роли в событиях вокруг "Зуевского энергомеханического завода" (г.. Зугрэс), в завладении которым сейчас подозревается Татьков.

Представитель президента в КС Федор Вениславский отмечал, что "Пленки Тупицкого" являются основанием для его отстранения.

28 декабря Офис генпрокурора вызвал Тупицкого для вручения подозрения, однако глава КСУ не пришел "по уважительной причине". После этого Офис генпрокурора направил подозрение Тупицкому по почте.