Оккупационные войска семь раз нарушили режим тишины на Донбассе, ВСУ открывали огонь

Потерь среди украинских военных нет.

Оккупационные войска семь раз нарушили режим тишины на Донбассе, ВСУ открывали огонь
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Фото: Макс Левин

В течение суток, 29 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Все нарушения враг осуществил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, вооруженные формирования РоSSийской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из различных видов оружия, в том числе из минометов 120-го и 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе Талаковки противник применил станковые противотанковые гранатометы, а неподалеку Невельского и Авдеевки - подствольные гранатометы.

В ответ на многочисленные обстрелы противника украинские военные открыли огонь.

Среди ВСУ боевых потерь и ранений нет. Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня сообщено представителям ОБСЕ.

Напомним, за прошедшие сутки, 28 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня со стороны поддерживаемых РФ боевиков.

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