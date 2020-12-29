Оккупационные войска семь раз нарушили режим тишины на Донбассе, ВСУ открывали огонь

В течение суток, 29 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Все нарушения враг осуществил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, вооруженные формирования РоSSийской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из различных видов оружия, в том числе из минометов 120-го и 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе Талаковки противник применил станковые противотанковые гранатометы, а неподалеку Невельского и Авдеевки - подствольные гранатометы.

В ответ на многочисленные обстрелы противника украинские военные открыли огонь.

Среди ВСУ боевых потерь и ранений нет. Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня сообщено представителям ОБСЕ .