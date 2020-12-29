Оккупационные войска семь раз нарушили режим тишины на Донбассе, ВСУ открывали огонь
Потерь среди украинских военных нет.
В течение суток, 29 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Все нарушения враг осуществил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, вооруженные формирования РоSSийской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из различных видов оружия, в том числе из минометов 120-го и 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе Талаковки противник применил станковые противотанковые гранатометы, а неподалеку Невельского и Авдеевки - подствольные гранатометы.
В ответ на многочисленные обстрелы противника украинские военные открыли огонь.
Среди ВСУ боевых потерь и ранений нет. Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня сообщено представителям ОБСЕ.
Напомним, за прошедшие сутки, 28 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня со стороны поддерживаемых РФ боевиков.