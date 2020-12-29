Аваков на свой день рождения издал новую книгу - о событиях весны 2014 года в Харькове

Глава МВД опубликовал материалы разведки и записи переговоров сепаратистов, полученные во время оперативных мероприятий.

Аваков на свой день рождения издал новую книгу - о событиях весны 2014 года в Харькове
Арсен Аваков
Фото: facebook.com/arsen.avakov.1

Сегодня вышла в свет новая книга министра внутренних дел Арсена Авакова "2014. Мгновения харьковской весны". Об этом он сообщил в фейсбуке.

В книге Аваков рассказывает, как сепаратистам, которых координировали роSSийские спецслужбы, не дали образовать так называемую "ХНР".

"На страницах этой книги я высказал свое мнение - как удалось отстоять Харьков, чего не получилось в Донецке и Луганске. Уже с сегодняшнего дня - после всех этих лет и событий гибридной войны - я делюсь с читателями своими размышлениями о причинах и следствиях, о будущем Украины", - отметил министр.

Аваков рассказал, что в книге опубликовано много документов - от публикаций СМИ до уникальных материалов разведки и аудиозаписей переговоров сепаратистов, полученных во время оперативных мероприятий. Глава МВД отметил, что получил на их публикацию специальное разрешение следствия.

"Эти документы шокируют своим цинизмом и бесчеловечностью, но я уверен, что они должны быть опубликованы и прочитаны - как неопровержимое документальное свидетельство того, что захват Украины был заранее подготовлен и спланирован, сепаратистские группы были организованы и вооружены, а "ихтамнеты" четко координировались роSSийскими спецслужбами. В этой книге я впервые публикую "план по Харькову и области" - электронную переписку кураторов "русской весны", в которой подробно - до геометок - разработан план оккупации Слобожанщины. 28 страниц по всей форме военной стратегии: захват систем коммуникаций, узлов связи, стратегических объектов инфраструктуры, СМИ, физическое уничтожение представителей власти, военных и журналистов, информационная кампания и пропаганда, привлечение коллаборационистов, и в итоге - создание "ХНР". Этот документ - фактически явка с повинной и исчерпывающее доказательство роSSийской военной агрессии", - отметил министр внутренних дел.

Книга вышла в издательстве "Фолио" и уже доступна для предварительного заказа на украинском и на русском.

Напомним, 7 ноября 2017 года, на 100-летие Октябрьской революции, состоялась презентация книги Авакова "Ленин с нами?".

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