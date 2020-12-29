СБУ заблокировала финансирование "ДНР" из-за поставок фармацевтической продукции

По предварительным данным следствия, в 2020 году фигуранты осуществили поставку лекарственных средств на общую сумму почти 40 млн гривен.

СБУ заблокировала финансирование "ДНР" из-за поставок фармацевтической продукции
Фото: пресслужба СБУ

Служба безопасности Украины заблокировала финансирование террористической организации "ДНР" из-за масштабной незаконной поставки фармацевтической продукции на временно оккупированные территории.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Сотрудники и следователи спецслужбы задокументировали, что заказывали поставки "должностные лица" и связанные с ними коммерсанты из так называемой "ДНР". Организаторы регистрировали фиктивные фирмы в Украине и соседних государствах. Между фирмами заключали фейковые внешнеэкономические контракты, по которым фармацевтическую продукцию якобы отправляли в третьи страны транзитом через РоSSию. Однако с территории РФ лекарственные средства через временно неподконтрольные украинской власти пограничные пункты перевозили в адрес донецких коммерсантов", - говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, в 2020 году фигуранты осуществили поставку лекарственных средств на общую сумму почти 40 млн гривен.

Следствие установило, что получив продукцию, злоумышленники участвовали и выигрывали в тендерах, объявленных так называемым "Министерством здравоохранения ДНР". СБУ установила факты уплаты ими "налогов и сборов" в бюджет террористической организации.

Правоохранители задержали в пункте пропуска "Сеньковка" на Черниговщине грузовик с фармацевтической продукцией почти на 3 миллиона гривен. В ходе обысков по адресам фиктивных фирм в Харькове и Николаеве изъята компьютерная техника, документы и печати, подтверждающие противоправную деятельность.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма в особо крупном размере).

Напомним, 11 декабря Служба безопасности Украины разоблачила в Харькове деятельность организованной группы, участники которой способствовали финансированию международной террористической организации. Правоохранители задержали одного из фигурантов при получении более 7000 долларов США, предназначавшихся для финансирования одной из террористических организаций.

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