СБУ заблокировала финансирование "ДНР" из-за поставок фармацевтической продукции

По предварительным данным следствия, в 2020 году фигуранты осуществили поставку лекарственных средств на общую сумму почти 40 млн гривен.

Служба безопасности Украины заблокировала финансирование террористической организации "ДНР" из-за масштабной незаконной поставки фармацевтической продукции на временно оккупированные территории.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

"Сотрудники и следователи спецслужбы задокументировали, что заказывали поставки "должностные лица" и связанные с ними коммерсанты из так называемой "ДНР". Организаторы регистрировали фиктивные фирмы в Украине и соседних государствах. Между фирмами заключали фейковые внешнеэкономические контракты, по которым фармацевтическую продукцию якобы отправляли в третьи страны транзитом через РоSSию. Однако с территории РФ лекарственные средства через временно неподконтрольные украинской власти пограничные пункты перевозили в адрес донецких коммерсантов", - говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, в 2020 году фигуранты осуществили поставку лекарственных средств на общую сумму почти 40 млн гривен.

Следствие установило, что получив продукцию, злоумышленники участвовали и выигрывали в тендерах, объявленных так называемым "Министерством здравоохранения ДНР". СБУ установила факты уплаты ими "налогов и сборов" в бюджет террористической организации.

Правоохранители задержали в пункте пропуска "Сеньковка" на Черниговщине грузовик с фармацевтической продукцией почти на 3 миллиона гривен. В ходе обысков по адресам фиктивных фирм в Харькове и Николаеве изъята компьютерная техника, документы и печати, подтверждающие противоправную деятельность.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма в особо крупном размере).