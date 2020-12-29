Венедиктова: дело ПриватБанка начало двигаться в правильном направлении

Генпрокурор прокомментировала информацию о затягивании ею подписания подозрений.

Венедиктова: дело ПриватБанка начало двигаться в правильном направлении
Фото: gp.gov.ua

Генпрокурор Ирина Венедиктова отрицает информацию СМИ о затягивании ею подписания подозрений в деле ПриватБанка о подозрении бывшим владельцам в выводе средств из финучреждения до национализации.

Об этом она написала в фейсбуке и подчеркнула, что дело "начало двигаться в нужном русле".

"Позволю себе дать дружеский совет журналисту ЭП, который позволил себе сослаться на секретные источники в правоохранительных органах, заверившие его в том, что я блокирую подписание подозрений в так называемом деле Приватбанка. Этот источник или манипулятор, или лжец", - отметила Венедиктова.

Она объяснила, что не может открывать тайну следствия, но, подчеркнула, что "все необходимые шаги сделаны".

"В общих чертах могу успокоить общество - все необходимые шаги сделаны, процессуальные решения приняты, дело начало двигаться в нужном русле. Если эти зашифрованные источники информации и в дальнейшем продолжат заниматься продажей воздуха, я найду возможность, в том числе и процессуальную, объяснить более доходчиво причины, по которым дела расследовались с некоторым опозданием", - добавила генпрокурор.

Напомним, 14 декабря Венедиктова сообщила, что вошла в состав групп прокуроров в основных делах по ПриватБанку.

9 декабря суд восстановил производство по возврату ПриватБанка Игорю Коломойскому. А в ноябре Апелляционный суд по жалобе Коломойского обязал рассмотреть законность договоров ПриватБанка с Kroll и Alixpartners.

18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, Правительство приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке банка и влило в его капитал более 155 млрд грн.

Экс-собственники банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

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