В НАБУ назвали Микитася "обличителем коррупции во власти" и напомнили о Татарове

Национальное антикоррупционное бюро Украины отреагировало на новое подозрение бывшему владельцу компании "Укрбуд", фигуранту дела о хищении имущества Нацгвардии Максиму Микитасю и отметило, что не располагает информацией о доказательной базе, на основании которой следователи Нацполиции сообщили ему о подозрении.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

"Национальное бюро не владеет информацией о доказательной базе, на основании которой следователи сообщили о подозрении бывшему народному депутату, экс-бенефициарному собственнику компании «Укрбуд»", - говорится в сообщении.

В Бюро отметили, что видеоматериалы, изложенные в публичном доступе, не содержат достаточных сведений для соответствующих выводов.

В то же время в НАБУ отметили, что Микитась является "обличителем, который дал детективам НАБУ информацию о коррупции в высших эшелонах власти".

"По одному из исследованных фактов заместителю руководителя Офиса президента (Олегу Татарову, - ред.) было сообщено о подозрении в совершении тяжкого преступления. С тех пор НАБУ сталкивается с беспрецедентным вмешательством в свою деятельность путем незаконных решений: тайной необоснованной смены прокуроров в производстве, решения судей с нарушением подсудности, изменения подследственности по делу. Эти события вызывают беспокойство относительно возможности использования мер уголовного правового характера для блокировки расследований НАБУ и незаконного давления на обличителя с целью содействия уличенным им лицам в уклонении от предусмотренной законом ответственности", - говорится в заявлении НАБУ.

Напомним, сегодня утром журналист Юрий Бутусов сообщил, что сотрудники Нацполиции пришли с обыском домой к Микитасю. Ссылаясь на источники в НАБУ и Нацполиции, а также адвокатов Микитася, Бутусов написал в Facebook, что с 6:00 следователи проводили обыск согласно постановлению суда по уголовному делу о похищении человека. Позже стало известно, что Микитасю сообщили о подозрении в заказе похищения юриста в Киеве .

9 декабря полиция сообщила, что в Киеве похитили юриста и требовали $800 тысяч долга. По данным Цензор.НЕТ, потерпевший работал юристом в компании Микитася.

На данный момент Микитась находится под ночным домашним арестом по подозрению в махинациях с жильем для Нацгвардии, в результате чего были потеряны активы на общую сумму 81 млн 635 тыс. 448 грн. После сделки со следствием, в которой он дал показания в отношении заместителя главы Офиса президента Татарова, Микитась находится под охраной детективов НАБУ.