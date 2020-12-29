Вооруженные силы РФ продолжают наращивать боевую готовность на Донбассе

Во время нарушений режима тишины 29 декабря боевых потерь и ранений среди украинских воинов не было.

Вооруженные силы РФ продолжают наращивать боевую готовность на Донбассе
Фото: Макс Левин

С начала этих суток незаконные вооруженные формирования РФ трижды нарушали режим тишины на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

"Так, из подствольного гранатомета враг совершил по одному выстрелу в направлении позиций украинских воинов неподалеку населенных пунктов Невельское и Авдеевка, а вблизи Водяного открыл огонь из автоматического станкового гранатомета", - говорится в сообщении.

Украинские военные огонь не открывали. Боевых потерь и ранений среди украинских воинов нет.

Также в Минобороны сообщили, что командование ВС РФ продолжает наращивать боевую готовность оперативной группировки роSSийско-оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

"В частности, на прошлой неделе оккупанты завершили этап слаживания отделений, экипажей боевых машин и артиллерийских расчетов соединений и частей первого и второго армейских корпусов. При этом отрабатывались вопросы передвижения боевой техники в походных колоннах с разворачиванием для наступления в боевые порядки со стрельбой по мишеням с дальних расстояний. В ходе указанных мероприятий для ведения воздушной разведки и корректировки огня артиллерии противник применял беспилотные летательные аппараты "Орлан-10", - сообщили в Минобороны.

Напомним, за прошедшие сутки, 28 декабря, на Донбассе зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня, один военный получил ранения.

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