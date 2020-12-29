Экс-заместитель главы ОП Ковалив намерена продолжить работу в наблюдательном совете "Нафтогаза"

"Реформа энергетического и газового сектора также требует большого внимания и большой работы".

?Экс-заместитель главы ОП Ковалив намерена продолжить работу в наблюдательном совете "Нафтогаза"
Фото: пресслужба ОП

Экс-заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив намерена продолжить работу в качестве члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом она рассказала в интервью "Радио НВ".

"В любом случае, на сегодня я также являюсь заместителем главы наблюдательного совета "Нафтогаза", поэтому я также останусь на этой должности работать, поскольку реформа энергетического сектора и газового сектора также требует большого внимания и большой работы", - сказала Ковалив.

Она добавила, что в течение определенного времени сосредоточится на решении стратегических задач в нефтегазовом секторе.

"Это - рост добычи газа, построение конкурентного рынка газа... И надеемся, что следующий год будет успешным для отрасли также", - отметила Ковалив.

Свою отставку с должности заместителя руководителя ОП Ковалив объяснила тем, что "настало время двигаться дальше в своих планах и карьерных вызовах".

Напомним, Ковалив заявила о своем освобождении от должности заместителя главы ОП 21 декабря. Она проработала в ОП больше года, до этого занимала ряд должностей в правительстве Владимира Гройсмана. Также Ковалив была первым заместителем министра экономики и главой Национального инвестиционного совета при президенте.

Сейчас Ковалив вместе с Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа, Людо ван дер Хейденом и Натальей Бойко входит в состав Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

Независимый наблюдательный совет "Нафтогаза Украины" начал свою работу 11 мая 2016 года, он является составной частью реформы системы корпоративного управления. Наблюдательный совет тогда возглавила Юлия Ковалив, в 2017 году она ушла с этой должности.

Реформа "Нафтогаза" соответствует рекомендациям ОЭСР по управлению государственными компаниями и имеет целью уменьшить риски политического вмешательства в работу НАК, а также создать современные механизмы профессионального управления компанией в интересах граждан Украины. Впрочем, в апреле 2017 года полномочия наблюдательного совета были ограничены действующим уставом НАК. Например, назначать правление и утверждать финансовый и инвестиционный планы компании могло общее собрание акционеров, то есть по факту - государство в лице Минэкономики через Кабинет министров.

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