Фонд Порошенко доставил в больницы 50 кислородных концетраторив

Еще 20 концентраторов кислорода ожидают получить и передать в медучреждения в ближайшее время.

Волонтеры доставили кислородные концентраторы от Фонда Порошенко в больницы Львовской области, Прикарпатья и Буковины. В частности, кислородный аппарат передали в Ивано-Франковскую областную клиническую инфекционную больницу, еще семь таких концентраторов поедут в больницы области, сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность".

«Аппараты искусственной вентиляции - это уже аппараты, которые нужны крайне тяжелым больным и реанимационным отделениям. Но мы видим на практике и на опыте, что в основном в больницу попадают пациенты со средней формой тяжести. Конечно, если есть в наличии концентраторы в отделении, то у каждого конкретного пациента в случае необходимости есть возможность подышать, то есть получить кислородную терапию», - объясняет заместитель генерального директора Ивано-Франковской областной клинической больницы Наталья Демина.

В Черновцы и Черновицкую область волонтеры «Европейской Солидарности» доставят четыре кислородных концентратора, во Львов уже доставили восемь кислородных концентраторов, отсюда их доставят в больницы Перемышлян, Жидачева и Старого Самбора.

Всего в больницы Фонд Порошенко с волонтерами на днях отправили 50 кислородных концентраторов. В частности, одну партию передали в больницу и военный госпиталь в прифронтовой зоне в Донецкой области. Еще 20 концентраторов кислорода ожидают получить и передать в медучреждения в ближайшее время.

С начала пандемии коронавируса Фонд Порошенко, компания Рошен и волонтеры передали медучреждениям более 157 тысяч защитных костюмов, 10 тысяч антивирусных очков, более 50 тысяч высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку и ремонт более 50 аппаратов ИВЛ. Помощь получили около 200 больниц. Более 50 тысяч продуктовых наборов получили люди из уязвимых категорий.

Сейчас Фонд Порошенко и ОО «Дело общин» занимаются закупкой кислородного оборудования для больных ковид-19.