У Додика заявили, что подаренная Лаврову украинская икона "находилась во владении семьи из Сербии", - МИД

Никаких подтверждающих документов о законности перемещения иконы на территорию Боснии и Герцеговины не предоставлено.

Офис сербского члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика сообщил посольству Украины в Боснии и Герцеговине о том, что икона Святого Николая, которую политик подарил главе МИД РоSSии Сергею Лаврову, якобы "находилась во владении семьи из Республики Сербской" и является "семейной иконой".

Об этом спикер МИД Олег Николенко сообщил в комментарии LB.ua.

"Однако никаких подтверждающих документов о законности перемещения иконы на территорию Боснии и Герцеговины предоставлено не было. Таким образом, вопрос об истинных обстоятельствах попадания артефакта в Боснию и Герцеговину и пути его приобретения в собственность остается открытым", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что МИД Украины в сотрудничестве с Министерством культуры и информационной политики, Офисом генпрокурора, Национальной полицией и учреждениями культуры продолжают принимать меры, в том числе с привлечением возможностей Интерпола для установления обстоятельств, времени и лиц, причастных к изъятию и перемещению иконы с территории Украины.

Украина обратилась в Боснию и Герцеговину с просьбой безотлагательно передать ей икону для проведения детальных экспертиз. Украинская сторона также выразила готовность к сотрудничеству с боснийско-герцеговинскими следственными органами для выяснения всех обстоятельств, связанных с вывозом иконы с территории нашего государства.

"Полная открытость Боснии и Герцеговины в этом вопросе подтвердила бы наличие у нее истинной политической воли к развитию дружественных отношений с Украиной, уважения ее суверенитета и территориальной целостности", - подчеркнул Олег Николенко.

14 декабря Додик подарил Лаврову 300-летнюю икону, которую, вероятно, вывезли из Луганска. Как писали местные СМИ , в подтверждение подлинности иконы показали официальную печать на обороте. На ней указано, что картина была собственностью Украинской ССР. В Министерстве культуры и информполитики Украины сообщили, что печать на иконе свидетельствует, что она является собственностью Украины. Это печать Одесской краевой комиссии по охране памятников материальной культуры и природы, которая была создана в 1926 году при Одесском историко-археологическом музее.

Посольство Украины в Боснии и Герцеговине 16 декабря направило официальную ноту с требованием предоставить полную информацию о ситуации и объяснить, что это за икона и как она попала в Боснию и Герцеговину.

18 декабря прокуратура Боснии и Герцеговины открыла дело по факту передачи украинской иконы Лаврову.

25 декабря подаренную роSSийскому министру иностранных дел Сергею Лаврову икону с украинской печатью вернули на территорию Боснии и Герцеговины.