Украина бесплатно получит 16 миллионов доз вакцины от COVID-19 - Немчинов

Украина получит 16 млн доз вакцины от коронавируса в рамках инициативы COVAX.

Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"Уже не 8, а 16 млн доз вакцины ... 8 млн - это количество доз, которые необходимы, чтобы два раза уколоть 4 млн граждан. Соответственно, 16 млн - это будет для 8 млн граждан. Это то, что в рамках COVAX Украина получит", - сказал Немчинов.

Он напомнил, что Министерство здравоохранения утвердило план вакцинации, и сейчас главное - вакцинировать группы, которые определены приоритетными: медики, группы риска.

"Далее, когда мы перейдем к плановым закупкам вакцины, которые уже сертифицированы в США , Канаде и ЕС , мы сможем дать возможность людям, которые не входят в приоритетные списки, вакцинироваться самостоятельно", - добавил министр.

Ранее о переговорах по дополнительному получению 8 млн бесплатных доз вакцины от COVID-19 сообщал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Напомним, 18 ноября COVAX подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавируса на бесплатной основе для 4 миллионов человек. Скорее всего Украина получит препараты AstraZeneca или Nonavax. Последняя компания только начала третью фазу испытаний вакцины от коронавируса. Препарат NVX-CoV2373 испытывают также в Мексике, Великобритании и ЮАР.

Дополнительные вакцины, которые сможет закупить Украина, будут стоить около 7 долларов. Курс вакцинации от коронавируса, состоящий из двух доз, будет стоить около 14 долларов. Это почти 400 гривен.

Украина получит вакцину от коронавируса несколькими партиями. Первый транш средства будет состоять из 1,2 млн доз.