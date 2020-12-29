Доступ к Реестру деклараций может быть ограничен по техническим причинам

До конца года Реестр будут модернизировать.

Доступ к Реестру деклараций может быть ограничен по техническим причинам
Фото: LB.ua

В связи с модернизацией до конца 2020 года может быть частично ограничен доступ в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По словам Немчинова, НАПК стремится сделать Реестр удобным как для субъектов декларирования, так и для граждан.

"Полноценный переход на обновленную версию Реестра требует определенного времени, и после его завершения весь функционал и представленные документы будут восстановлены. В обновленном реестре будут доступны черновики документов, созданные в течение последнего месяца", - написал министр в телеграм-канале.

Напомним, 28 октября НАПК закрыло Единый реестр электронных деклараций ввиду решения Конституционного суда. Через несколько часов работа Реестра была восстановлена во исполнение распоряжения Кабмина.

В октябре Конституционный суд отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

4 декабря Рада возобновила уголовную ответственность за недостоверное декларирование, приняв компромиссный вариант законопроекта. 7 декабря документ подписал спикер Рады Дмитрий Разумков, 23 декабря - президент Владимир Зеленский.

В НАПК назвали условия, созданные этим законопроектом, "санаторными" для коррупционеров.

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