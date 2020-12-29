Закон о продлении особого порядка самоуправления в ОРДЛО вступил в силу

Временный статус продлили до 31 декабря 2021 года.

Закон о продлении особого порядка самоуправления в ОРДЛО вступил в силу
Фото: facebook/Павло Тука

Закон о продлении особого порядка самоуправления в ОРДЛО вступил в силу. Временный статус продлили до 31 декабря 2021 года.

Закон опубликован в газете "Голос Украины".

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, что 7 декабря в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №4467 "О внесении изменения в статью 1 Закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей»", который предлагал продлить на год действие закона об особом порядке местного самоуправления на Донбассе.

15 декабря парламент принял этот законопроект.

Авторами проекта является группа народных депутатов от "Слуги народа" во главе с Александром Корниенко и Давидом Арахамия.

Парламент принял закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО осенью 2014 года, но внес в него изменения весной 2015 года, которые так и не позволили ему заработать - законом предусмотрено, что положения об особом статусе вступят в силу после проведения в ОРДЛО демократических выборов и вывода наемников. При этом срок действия закона был ограничен тремя годами.

Срок действия закона истек 18 октября 2017 года, но через полторы недели до этого его продлили на год. В 2018 году депутаты продлили закон еще на год, до конца 2019 года.

В декабре 2019 Рада продлила действие закона до 31 декабря 2020 года.

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