На временно оккупированных территориях Донбасса ожидает освобождения из плена 251 украинец, - Денисова

Последний обмен на Донбассе состоялся 16 апреля.

На временно оккупированных территориях Донбасса ожидает освобождения из плена 251 украинец, - Денисова
Фото: Макс Левин

251 гражданин Украины ожидает освобождения из застенков оккупантов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Их освобождение - очень важная задача для всех вовлеченных компетентных органов", - написала она в Telegram-канале.

Денисова заверила, что будет продолжать работу по освобождению сограждан, находящихся в незаконном заключении страны-оккупанта РФ. Омбудсмен призвала международное сообщество действовать вместе в этом направлении, чтобы ускорить их возвращение к мирной жизни.

Напомним, 29 декабря 2019 года в свои семьи на подконтрольную Правительству Украины территорию вернулось 76 граждан, в том числе 12 военнослужащих, находившихся в плену на временно оккупированных территориях Донбасса.

Последний обмен на Донбассе состоялся 16 апреля. Офис президента сообщил, что из плена освободили 20 украинцев. В контролируемых Россией группировках "ДНР" и "ЛНР" заявили, что украинская сторона передала 14 человек.

Украинская сторона в составе ТКГ предлагала провести обмен пленными до 24 декабря этого года. По словам советника по информационной политике Алексея Арестовича, продолжалась "практическая работа" по подготовке очной встречи в "нормандском формате".

РоSSийская сторона со своей стороны заявляла, что разблокирует вопрос взаимного освобождения удерживаемых людей только после согласования дорожной карты реализации минских соглашений в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) и его одобрения Верховной Радой.

В ноябре Украина передала роSSийской стороне списки из 11 человек для взаимного освобождения до конца года.

В декабре представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш сообщил, что РоSSия продолжает блокировать взаимный обмен удерживаемыми лицами, требуя от Украины принять "мирный план", предложенный представителями оккупированных территорий Донбасса.

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