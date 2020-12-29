В Украине утвердили новый профстандарт школьных учителей

Он позволяет учителям определять четкие ориентиры собственного профессионального развития.

В Украине утвердили новый профстандарт школьных учителей
Урок англійської мови у третьокласників ЗОШ 12, м.Ірпінь
Фото: Дмитрій Єршов

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства утвердило профессиональный стандарт по профессиям "Учитель начальных классов заведения общего среднего образования", "Учитель заведения общего среднего образования", "Учитель начального образования (с дипломом младшего специалиста)".

Об этом сообщила пресс-служба МОН.

"Профессиональный стандарт воплощает современный подход к определению перечня и описания общих и профессиональных компетенций учителя. К общим компетенциям относятся гражданская, социальная, культурная, лидерская и предпринимательская", - говорится сообщении.

В перечень профессиональных компетенций вошли:

  • речевая коммуникативная; предметно-методическая;
  • информационно-цифровая; психологическая;
  • эмоционально-нравственная;
  • педагогическое партнерство;
  • инклюзивное;
  • здоровьесберегающая;
  • проектная;
  • прогностическая;
  • организационная;
  • оценочно-аналитическая;
  • инновационная;
  • рефлексивная;
  • способность к обучению на протяжении жизни.

В МОН объяснили, что профстандарт позволяет учителям определять четкие ориентиры собственного профессионального развития, а также предотвращает риски необъективного оценивания профессиональных компетенций учителей при их аттестации и сертификации.

В профессиональном стандарте указано, что цель профессиональной деятельности учителя состоит в организации обучения и воспитания учащихся путем формирования у них ключевых компетентностей и мировоззрения. Профстандарт 2018 года утратил силу.

Напомним, 3 октября в Украине выбрали лучшего учителя года по версии Global Teacher Prize Ukraine. Лучшим учителем 2020 года в Украине стал преподаватель истории из Тернопольской области Василий Дьяков.

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