В Украине утвердили новый профстандарт школьных учителей

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства утвердило профессиональный стандарт по профессиям "Учитель начальных классов заведения общего среднего образования", "Учитель заведения общего среднего образования", "Учитель начального образования (с дипломом младшего специалиста)".

Об этом сообщила пресс-служба МОН.

"Профессиональный стандарт воплощает современный подход к определению перечня и описания общих и профессиональных компетенций учителя. К общим компетенциям относятся гражданская, социальная, культурная, лидерская и предпринимательская", - говорится сообщении.

В перечень профессиональных компетенций вошли:

речевая коммуникативная; предметно-методическая;

информационно-цифровая; психологическая;

эмоционально-нравственная;

педагогическое партнерство;

инклюзивное;

здоровьесберегающая;

проектная;

прогностическая;

организационная;

оценочно-аналитическая;

инновационная;

рефлексивная;

способность к обучению на протяжении жизни.

В МОН объяснили, что профстандарт позволяет учителям определять четкие ориентиры собственного профессионального развития, а также предотвращает риски необъективного оценивания профессиональных компетенций учителей при их аттестации и сертификации.

В профессиональном стандарте указано, что цель профессиональной деятельности учителя состоит в организации обучения и воспитания учащихся путем формирования у них ключевых компетентностей и мировоззрения. Профстандарт 2018 года утратил силу.

Напомним, 3 октября в Украине выбрали лучшего учителя года по версии Global Teacher Prize Ukraine. Лучшим учителем 2020 года в Украине стал преподаватель истории из Тернопольской области Василий Дьяков.