В Украине утвердили новый профстандарт школьных учителей
Он позволяет учителям определять четкие ориентиры собственного профессионального развития.
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства утвердило профессиональный стандарт по профессиям "Учитель начальных классов заведения общего среднего образования", "Учитель заведения общего среднего образования", "Учитель начального образования (с дипломом младшего специалиста)".
Об этом сообщила пресс-служба МОН.
"Профессиональный стандарт воплощает современный подход к определению перечня и описания общих и профессиональных компетенций учителя. К общим компетенциям относятся гражданская, социальная, культурная, лидерская и предпринимательская", - говорится сообщении.
В перечень профессиональных компетенций вошли:
- речевая коммуникативная; предметно-методическая;
- информационно-цифровая; психологическая;
- эмоционально-нравственная;
- педагогическое партнерство;
- инклюзивное;
- здоровьесберегающая;
- проектная;
- прогностическая;
- организационная;
- оценочно-аналитическая;
- инновационная;
- рефлексивная;
- способность к обучению на протяжении жизни.
В МОН объяснили, что профстандарт позволяет учителям определять четкие ориентиры собственного профессионального развития, а также предотвращает риски необъективного оценивания профессиональных компетенций учителей при их аттестации и сертификации.
В профессиональном стандарте указано, что цель профессиональной деятельности учителя состоит в организации обучения и воспитания учащихся путем формирования у них ключевых компетентностей и мировоззрения. Профстандарт 2018 года утратил силу.
Напомним, 3 октября в Украине выбрали лучшего учителя года по версии Global Teacher Prize Ukraine. Лучшим учителем 2020 года в Украине стал преподаватель истории из Тернопольской области Василий Дьяков.