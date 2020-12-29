Резников назвал количество украинцев, которые получили паспорта РФ в ОРДЛО

В Крыму роSSийские паспорта получили около 2 млн украинцев.

Резников назвал количество украинцев, которые получили паспорта РФ в ОРДЛО
Фото: Макс Левин

Около 300 тысяч украинцев получили роSSийские паспорта в ОРДЛО.

Об этом заявил в интервью "ТСН" вице-премьер, министр реинтеграции Алексей Резников.

"На сегодня, по сути, все граждане Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях, являются заложниками оккупационного режима. Около 300 тыс. украинцев прошли через принудительную роSSийскую паспортизацию. Я пока говорю об оккупированных Донетчине и Луганщине. По Крыму - там цифры достигают 2 млн", - сказал Резников.

По его словам, осуждать таких людей Украина не имеет никакого права.

«Не удалось их защитить, не хватило оборонного ресурса государства Украина в 2014 году дать такой отпор этой агрессии, чтобы люди не попали в заложники. Поэтому государство должно найти механизм, как с этими последствиями действовать потом", - отметил вице-премьер.

Резников также добавил, что сейчас разрабатывается проект закона о государственной политике переходного периода, в котором будут учтены вопросы принудительной паспортизации.

Напомним, в июне 2019-го РоSSия начала выдавать паспорта жителям ОРДЛО.

24 апреля 2019 года президент РоSSии Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи роSSийского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР". В 2019 году он издал новый указ, упрощающий порядок получения гражданства РФ для украинцев, живших в Крыму и на Донбассе до весны 2014 года.

МИД Украины заявил, что роSSийские паспорта, выданные жителям ОРДЛО, будут недействительными и назвал указ Путина "бессмысленным".

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