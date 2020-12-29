Бывший и.о. главы ГФС Гутенко объяснил премию в 1000% оклада

Ему грозит заключение под стражу и срок от 7 до 10 лет.

Бывший исполняющий обязанности руководителя Государственной фискальной службы Денис Гутенко объяснил, почему ему назначили премию в размере 1000% должностного оклада.

Об этом Гутенко написал в фейсбуке, добавив, что ему грозит заключение под стражу.

"Что касается именно одной из премий. В этот период происходило разделение ГФС на ГНС, Таможню и Налоговую милицию. Деньги из ГФС в ГНС были переброшены раньше, чем по факту переходили люди в новую структуру. Поэтому в ГФС периодически не было денег на выплату зарплаты. В какие-то месяцы прибавка была, в какие-то нет. Это зависело от финансирования Минфином. Поэтому в тот месяц пришло финансирование, и была выплачена зарплата персоналу за несколько месяцев путем повышения надбавки в одном месяце", - рассказал Гутенко.

Он добавил, что выплата надбавок на госслужбе, по крайней мере в центральных органах, может идти в сотнях процентов к окладу.

"А у меня к тому же эти сотни применялись к окладу по моей основной должности - директора департамента. Отсюда и такая цифра", - пояснил он.

"По поводу согласования с Минфином. Это именно то, за что мне шьют ч.3 ст.365, которая предусматривает от семи до десяти лет. Все дело в том, что я был исполняющим обязанности. И это проблема, если не для всех, то для многих госслужащих с таким статусом. Я здесь ничего нового не придумал ... Придя на работу в ГФС, сразу (до выплат) спросили вышестоящую организацию, Минфин, по согласованию надбавки. Минфин в лице министра ответил, что их согласования не нужно. И написал, как нужно делать. ГФС так и делала. Письма прилагаются", - написал Гутенко.

Фото: facebook.com/denis.gutenko

Фото: facebook.com/denis.gutenko

Он также отметил, что следователь ГБР подготовил, а прокурор согласовал ходатайство о заключении Гутенко под стражу.

Напомним, 11 декабря в Офисе генпрокурора сообщили, что и.о. главы ГФС в 2019-2020 годах сообщили о подозрении из-за премии в 1000% оклада. Фамилия подозреваемого не указывалась, однако отмечалось, что подозрение сообщено заочно.