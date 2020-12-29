Бывший и.о. главы ГФС Гутенко объяснил премию в 1000% оклада

Ему грозит заключение под стражу и срок от 7 до 10 лет.

Бывший и.о. главы ГФС Гутенко объяснил премию в 1000% оклада
Денис Гутенко
Фото: Макс Левин

Бывший исполняющий обязанности руководителя Государственной фискальной службы Денис Гутенко объяснил, почему ему назначили премию в размере 1000% должностного оклада.

Об этом Гутенко написал в фейсбуке, добавив, что ему грозит заключение под стражу.

"Что касается именно одной из премий. В этот период происходило разделение ГФС на ГНС, Таможню и Налоговую милицию. Деньги из ГФС в ГНС были переброшены раньше, чем по факту переходили люди в новую структуру. Поэтому в ГФС периодически не было денег на выплату зарплаты. В какие-то месяцы прибавка была, в какие-то нет. Это зависело от финансирования Минфином. Поэтому в тот месяц пришло финансирование, и была выплачена зарплата персоналу за несколько месяцев путем повышения надбавки в одном месяце", - рассказал Гутенко.

Он добавил, что выплата надбавок на госслужбе, по крайней мере в центральных органах, может идти в сотнях процентов к окладу.

"А у меня к тому же эти сотни применялись к окладу по моей основной должности - директора департамента. Отсюда и такая цифра", - пояснил он.

"По поводу согласования с Минфином. Это именно то, за что мне шьют ч.3 ст.365, которая предусматривает от семи до десяти лет. Все дело в том, что я был исполняющим обязанности. И это проблема, если не для всех, то для многих госслужащих с таким статусом. Я здесь ничего нового не придумал ... Придя на работу в ГФС, сразу (до выплат) спросили вышестоящую организацию, Минфин, по согласованию надбавки. Минфин в лице министра ответил, что их согласования не нужно. И написал, как нужно делать. ГФС так и делала. Письма прилагаются", - написал Гутенко.

Фото: facebook.com/denis.gutenko

Фото: facebook.com/denis.gutenko

Он также отметил, что следователь ГБР подготовил, а прокурор согласовал ходатайство о заключении Гутенко под стражу.

Напомним, 11 декабря в Офисе генпрокурора сообщили, что и.о. главы ГФС в 2019-2020 годах сообщили о подозрении из-за премии в 1000% оклада. Фамилия подозреваемого не указывалась, однако отмечалось, что подозрение сообщено заочно.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Неизвестные избили мэра Броваров и ограбили его домНеизвестные избили мэра Броваров и ограбили его дом
МИД Украины пообещало демонтировать все оборудование Huawei, - Госдеп СШАМИД Украины пообещало демонтировать все оборудование Huawei, - Госдеп США
В МИД отреагировали на заявление Лукашенко о ввозе в Беларусь "оружия из Украины"В МИД отреагировали на заявление Лукашенко о ввозе в Беларусь "оружия из Украины"
Оккупанты обстреляли частный дом в ВодяномОккупанты обстреляли частный дом в Водяном
Кличко: Нападение на мэра Броваров Сапожко должно быть оперативно и открыто расследованоКличко: Нападение на мэра Броваров Сапожко должно быть оперативно и открыто расследовано
Блок рекламы


Похожие новости
Против Минздрава подали иск об обжаловании результатов конкурса на должность главы Центра общественного здоровьяПротив Минздрава подали иск об обжаловании результатов конкурса на должность главы Центра общественного здоровья
ВАКС не избрал меру пресечения заместителю главы ОПУ ТатаровуВАКС не избрал меру пресечения заместителю главы ОПУ Татарову
Заместитель главы ОП Татаров пригрозил наказать "зарвавшегося" СытникаЗаместитель главы ОП Татаров пригрозил наказать "зарвавшегося" Сытника
Дела Майдана: суд разрешил заочное расследование в отношении экс-замглавы МВД РатушнякаДела Майдана: суд разрешил заочное расследование в отношении экс-замглавы МВД Ратушняка
Дела Майдана: суд вновь позволил заочное расследование в отношении экс-главы СБУ ЯкименкоДела Майдана: суд вновь позволил заочное расследование в отношении экс-главы СБУ Якименко
"Нафтогаз" поздравил правительство с "серьезным усилением" Витренко в качестве главы Минэнерго"Нафтогаз" поздравил правительство с "серьезным усилением" Витренко в качестве главы Минэнерго
Зеленский назначил Юлию Свириденко заместителем главы своего ОфисаЗеленский назначил Юлию Свириденко заместителем главы своего Офиса
"Схемы" опубликовали разговор главы КСУ Тупицкого, который свидетельствует о его причастности к судейскому мошенничеству"Схемы" опубликовали разговор главы КСУ Тупицкого, который свидетельствует о его причастности к судейскому мошенничеству
Юлия Ковалив уходит с должности заместителя главы Офиса ПрезидентаЮлия Ковалив уходит с должности заместителя главы Офиса Президента
Витренко подал декларацию на заместителя главы МинэнергоВитренко подал декларацию на заместителя главы Минэнерго
Последние новости
Подгружаем последние новости