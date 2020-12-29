Во Львове задержали 19-летнего киевлянина за шапку с коммунистической символикой

Ему грозит до пяти лет с конфискацией имущества.

Во Львове задержали 19-летнего киевлянина за шапку с коммунистической символикой
Фото: lv.npu.gov.ua

Во Львове задержали 19-летнего юношу из Киева в шапке с эмблемой Советского Союза - серпом и молотом на фоне пятиконечной красной звезды.

О мужчине с запрещенной коммунистической символикой в полицию сообщил очевидец, информирует пресс-служба областной полиции.

Случай произошел в понедельник, 28 декабря, около 16:30 в центре города.

"В полицию поступило сообщение о том, что в одном из кафе на улице Валовой во Львове находится человек, на шапке которого присутствует коммунистическая символика. На месте работала следственно-оперативная группа Галицкого отдела полиции. Правоохранители установили личность злоумышленника - 19-летнего жителя Киева. У него изъята шапку с кокардой, на которой изображены серп и молот в красной звезде", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. По ч.1 ст.436-1 УК (распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического режима), предусмотрено лишение свободы до пяти лет с конфискацией имущества.

Коммунистическую символику в Украине запретили в апреле 2015 года.

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