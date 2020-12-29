За год в мире убили 50 журналистов

В 2020-м впервые за 30 лет казнили журналиста за его работу.

За год в мире убили 50 журналистов
Журналіст Рухолла Зам, якого стратили в Ірані
Фото: ukrinform.ua

По меньшей мере 50 журналистов были убиты в мире в 2020 году за их профессиональную деятельность. Об этом говорится во второй части отчета правозащитной организации "Репортеры без границ" (RSF) о состоянии свободы слова в мире, который был обнародован во вторник, 29 декабря, передает DW.

Правозащитники утверждают, что большинство этих журналистов были сознательно убиты из-за их расследований в сферах коррупции, организованной преступности или нанесения вреда окружающей среде. Также несколько работников СМИ были убиты во время освещения массовых демонстраций.

При этом в 2020 году впервые за 30 лет казнили журналиста за его работу. 12 декабря в Иране казнили Рухолла Зама, которого власти страны обвинили в подстрекательстве к антиправительственным протестам в 2017-2018 годах.

Согласно отчету, наиболее опасными для работы журналистов являются Мексика, Ирак, Афганистан и Пакистан. Так, в Мексике за год было убито восемь журналистов. Особая опасность подстерегает тех расследователей, которые занимаются темами наркокартелей и их связями с политиками.

В Ираке и Афганистане погибли шесть и пять журналистов соответственно. При этом в Афганистане жертвой убийц стала известная телеведущая, которая выступала за защиту прав женщин в этой стране. Всего из 50 убитых в 2020 году журналистов двое были женщинами.

По данным "Репортеров без границ", в 2019 году из-за профессиональной деятельности были убиты 53 журналиста, а всего за последнее десятилетие - 937 сотрудников СМИ.

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