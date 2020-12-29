В ЕС обвинили РоSSию в распространении фейков ради продажи своей "вакцины"

РоSSийские СМИ в ряде стран распространяли ложную информацию о европейских и американских вакцинах против COVID-19 ради продажи собственного препарата Sputnik V.

Об этом в своем блоге сообщил Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике Жозеп Боррель.

По его словам, западные разработчики вакцин открыто высмеиваются роSSийскими правительственными СМИ , что в некоторых случаях приводило к абсурдным утверждениям, будто западные вакцины превращают людей в обезьян.

"Такие рассказы, пожалуй, направлены на страны, где РоSSия хочет продать собственную вакцину Sputnik V", - сообщил Боррель, отметив, что эти действия угрожают общественному здоровью на фоне пандемии COVID-19. Конкретных примеров он не привел.

В сентябре фармацевтическая компания AstraZeneca вынуждена были приостановить клиническое испытание вакцины от COVID-19 из-за непонятной в то время болезни одного из добровольцев. Комментируя этот инцидент, представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что препарат Sputnik V является более надежным, поскольку основан на аденовирусе, обнаруженном у человека, тогда как британский кандидат был "обезьяньей вакциной".

Ответственный за продажу Sputnik V за рубежом РоSSийский фонд прямых инвестиций, Роскомнадзор и Министерство здравоохранения РФ не предоставили оперативно комментарий относительно заявления Борреля.

Напомним, 11 августа Владимир Путин заявил о регистрации "первой в мире вакцины от коронавируса". Он заверил, что препарат "формирует стойкий иммунитет" и "прошел все необходимые проверки", а также что прививки этой вакциной успешно сделала одна из его дочерей. Уже 15 августа МОЗ РФ сообщил о начале ее производства. Однако во Всемирной организации здравоохранения сдержанно высказались по поводу роSSийской разработки. По словам представителя ВОЗ, данные о ее безопасности и эффективности необходимо тщательно проверить.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов отмечал, что роSSийской вакцины от коронавируса не существует. А президент Владимир Зеленский назвал роSSийскую вакцину "непроверенным средством" и призвал не верить политикам, которые им прививаются.

11 ноября стало известно, что в Алтайском крае трое из 42 медиков, которых вакцинировали роSSийской вакциной "Спутник V", заразились коронавирусом.

11 декабря министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что Турция отказалась от закупки так называемой роSSийской вакцины от коронавируса Sputnik V, поскольку в ходе ее разработки отсутствует "хорошая практика".