Навальному пригрозили заключением в РоSSии

Там утверждают, что Навальный "не выполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции".

Навальному пригрозили заключением в РоSSии
Фото: instagram.com / @navalny

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) в Москве может подать ходатайство в суд о замене роSSийскому политику Алексею Навальному условного срока по делу "Ив Роше" реальным.

Об этом сообщает пресс-служба ФСИН.

В ведомстве отмечают, что прочитали в медицинском издании "Ланцет" статью, в которой содержатся детали лечения Навального в немецкой клинике "Шарите". Опираясь на данные публикации, в ведомстве пришли к выводу, что Навального выписали из "Шарите" 20 сентября а 12 октября "у него прошли все последствия его болезни".

Учитывая это, в ведомстве утверждают, что Навальный "не выполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции".

Во ФСИН также уверяют, что если "факт уклонения" Навального подтвердится, ФСИН может подать в суд ходатайство о замене условного срока реальным.

Напомним, Навальный потерял сознание 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, политик впал в кому. Сначала Навального лечили в омской больнице, а через два дня переправили в Германию.

Правительство ФРГ сообщило, что три независимые лаборатории из Германии, Франции и Швеции обнаружили в организме Навального следы боевого яда "Новичок". РоSSийские врачи версию с отравлением оппозиционера исключали, а в Кремле обвинения о причастности Москвы к отравлению Навального опровергли.

В связи с делом Навального Евросоюз ввел санкции против РоSSии. Под ограничения попали шесть человек, включая директора ФСБ Александра Бортникова и первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко. Фигурантам списка запрещен въезд в Евросоюз, их активы и средства в ЕС замораживаются. РоSSия в ответ на "санкции Навального" ввела зеркальные меры в отношении Германии и Франции.

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию из-за отравления Алексея Навального. Накануне американское издание Times написало, что Навального пытались отравить во второй раз перед отправкой в Германию.

Сам Навальный в своем расследовании обвинил в отравление ФСБ и лично Путина. Президент РФ во время очередной пресс-конференции заявил, что, если роSSийские спецслужбы хотели бы отравить оппозиционера, то должны были довести дело до конца. При этом Путин называл Навального "пациентом немецкой клиники".

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