В Украине создадут центр хранения вакцины от COVID-19

Из Центра хранения логистическая компания в специальных термобоксах будет транспортировать вакцины в пункты прививки в регионах.

В Киеве будет создан центр длительного хранения вакцины от коронавируса при сверхнизких температурах.

Об этом в Facebook сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

По его словам, вакцина Pfizer/BioNTech должна храниться в специальном холодильном оборудовании при сверхнизких температурах от -60 до -80 градусов Цельсия. В Украине пока нет оборудования и техники для транспортировки вакцин при сверхнизких температурах. Поэтому Украина должна либо самостоятельно построить такую логистику, закупив соответствующее оборудование, или привлечь логистические компании, которые уже имеют необходимое оборудование и опыт.

""Второй путь является более эффективным с точки зрения требований времени и долгосрочной перспективы. Мы рассчитываем в дальнейшем получать вакцины с традиционными условиями хранения (от +2 до +8 градусов Цельсия), поэтому капитальные затраты на закупку и установку специализированного оборудования не оправдают себя - дорогостоящие холодильные камеры будут стоять пустыми. Частные логистические компании имеют и оборудование, и технику, и отработанную систему контроля на всех этапах транспортировки", - считает Радуцкий.

Учитывая это, правительство планирует построить в Киеве или возле аэропорта "Борисполь" специальный центр длительного хранения вакцин в сверхнизких температурах, где одновременно будут храниться сотни тысяч доз. Из Центра хранения логистическая компания в специальных термобоксах будет транспортировать вакцины в пункты прививки в регионах, где она сможет храниться до 5 дней в обычном холодильном оборудовании (от +2 до +8 градусов Цельсия), отметил Радуцкий.

Напомним, Украина будет предлагать производителям вакцины от ковида транспортировать ее в разные страны самолетом "Мрия". За это государство рассчитывает ускорить получение препарата.