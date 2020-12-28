Новым главой фракции "Голос" стал Ярослав Железняк

Ранее должность главы фракции "Голос" занимал народный депутат Сергей Рахманин.

Новым главой фракции "Голос" стал Ярослав Железняк
Фото: facebook/Голос

Народный депутат Ярослав Железняк избран новым главой депутатской фракции политической партии "Голос" в Верховной Раде девятого созыва. Его заместителем стал нардеп Роман Костенко.

Об этом сам Железняк сообщил в Facebook.

"Новый год начинаю с новых вызовов. Только что коллеги из (фракции - ред.) "Голос" избрали меня новым главой нашей фракции, а Романа Костенко заместителем. Заодно подтвердили максимальную демократичность партии", - сообщил Железняк.

Ранее должность главы фракции "Голос" занимал народный депутат Сергей Рахманин, Ярослав Железняк занимал должность заместителя.

"Теперь в следующем году планирую работать так, чтобы быть не только самым молодым руководителем фракции в истории Верховной Рады, но и самым эффективным для нашей команды", - отметил Железняк.

Напомним, 11 марта Кира Рудык возглавила партию "Голос" вместо Святослава Вакарчука.

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