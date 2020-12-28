В Украине запустили пилотный проект электронной регистрации места проживания

Ранее в Украине действовали более 17 тыс. различных не связанных между собой реестров, которые регистрировали место жительства.

Гражданам Украины в возрасте от 14 лет позволят регистрировать место проживания в электронной форме. Реализацию соответствующего экспериментального проекта утвердил Кабинет министров Украины.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства в понедельник.

"Это постановление - один из очередных шагов реального упрощения взаимодействия каждого гражданина и государства. В нем прописаны поручения, сроки, необходимые шаги, чтобы уже в течение следующего года эта услуга максимально упростилась и стала электронной", - сказал Шмыгаль.

По словам главы правительства, ранее в Украине действовало более 17 тыс. различных несвязанных между собой реестров, которые регистрировали место жительства. Это значительно усложняло процесс регистрации, перерегистрации, установления и снятия граждан с учета.