Суд арестовал имущество лидера "Партии венгров Украины"

Брензовича подозревают во вмешательстве во внутренне-политическую ситуацию в Украине.

В понедельник, 28 декабря 2020 года, Закарпатский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу прокурора и позволил наложение ареста на имущество, изъятое при обыске у лидера "Партии венгров Украины" Василия Брензовича.

Об этом информирует пресс-служба суда.

"Изучив материалы производства и заслушав участников, коллегия судей пришла к выводу, что апелляционную жалобу прокурора следует удовлетворить, а постановление следственного судьи от 11 декабря 2020 года частично отменить", - говорится в сообщении.

С учетом того, что соответствующее имущество является вещественными доказательствами в уголовном производстве, а также для установления всех обстоятельств совершенного преступления своим решением апелляционный суд наложил арест на имущество. Таким образом ходатайство следователя удовлетворено полностью.

Как сообщали, 30 ноября в СБУ информировали об обысках в благотворительном фонде, который пропагандирует создание автономии на Закарпатье. Согласно сообщению спецслужбы, следствие изучает факты поддержки "отдельными украинскими общественными деятелями" государственных органов Венгрии.Во время обысков правоохранители обнаружили ряд печатных материалов, которые популяризируют так называемую "Большую Венгрию" и создание этнической автономии в Закарпатье.

1 декабря в МИД Венгрии вызвали украинского посла для выражения недовольства и заявили, что Венгрия планирует жаловаться на Украину в НАТО из-за обысков на Закарпатье.

В Обществе венгров Закарпатья и политической силе "Партия венгров Украины" (КМКС) обыски СБУ назвали беспрецедентным грубым вмешательством, "в рамках которого вооруженные представители спецслужб оккупировали квартиру Василия Брензовича, председателя ОВКЗ-КМКС, центральный офис организации в Ужгороде, а также офисы благотворительных фондов - "Закарпатский центр экономического развития "Эган Эде" и "За Закарпатский венгерский институт"- для проведения обысков".

Накануне местных выборов 25 октября Василий Брензович сообщил, что КМКС поддержит Золтана Бабьяка на должность Береговского городского головы.