Оккупанты в Донбассе 13 раз нарушили "тишину" от начала суток

В течение текущих суток, 28 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано тринадцать нарушений режима прекращения огня со стороны поддерживаемых РФ боевиков.

Большинство нарушений были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", информирует пресс-центр ОС.

Недалеко от Водяного вооруженные формирования РоSSийской Федерации неоднократно открывали огонь из минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем. Для корректировки огня враг применил БПЛА, который был сбит украинскими военными.

Вблизи Чермалыка роSSийско-оккупационные войска применили стрелковое оружие. Вследствие вражеского огня один украинский военный получил ранение. Военнослужащий был доставлен в медицинское учреждение, ему оказана квалифицированная помощь врачей.

Вражеская огневая активность была замечена и неподалеку Авдеевки и Марьинки, где противник несколько раз вел огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", рядом с Южным вооруженные формирования РоSSийской Федерации открывали огонь из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов. Рядом со Светлодарском противник применил автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. А у Новоалександровки - ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ .

Напомним, за прошедшие сутки, 27 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано семь нарушений договоренностей о прекращении огня - шесть обстрелов и один пролет беспилотника. Один боец получил ранения.