В Молдове задержали экс-посла в РоSSии, возившего контрабандой анаболики через Украину

Правительство страны одобрило отзыв Негуца с должности посла в РоSSии.

В Молдове задержали бывшего посла республики в РоSSийской Федерации Андрея Негуца по подозрению в причастности к контрабанде анаболических стероидов в РоSSию через территорию Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Молдовы.

"В ходе слушания он сделал заявление, отрицая свою причастность к обвинениям прокуратуры. Однако прокуратура решила задержать его на 72 часа", - говорится в сообщении.

Запрещенные вещества обнаружили в автомобиле с дипломатическими номерами 5 декабря на таможенном посту Паланка таможенники и Служба разведки и безопасности. В рамках дела задержан водитель микроавтобуса. Стоимость партии анаболиков составляет более 8 млн леев (более 13 млн грн).

Правительство Молдовы 9 декабря одобрило отзыв Негуца с должности посла в РоSSии после скандала с контрабандой анаболиков.

Напомним, ранее на границе с Украиной задержали венгерского дипломата и бывшего депутата венгерского парламента с контрабандой сигарет.

Впоследствии депутата венгерского парламента Жолта Легиня, которого украинские пограничники поймали с контрабандой, исключили из партии.