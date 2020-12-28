Правительство восстановило Министерство агрополитики

В 2019-м Минагрополитики было присоединено к Минэкономики.

Правительство восстановило Министерство агрополитики
Фото: minagro.gov.ua

Кабинет Министров восстановил Министерство аграрной политики путем отмены его присоединения к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства в 2019 году.

Соответствующее решение правительство приняло на внеочередном заседании в понедельник вечером, передает "Интерфакс-Украина".

"Это, по сути, дает старт созданию нового Министерства аграрной политики", - отметил в ходе правительственного заседания министр экономики Игорь Петрашко.

Как сообщали, 17 декабря Верховная Рада назначила главу Госгеокадастра Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия.

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