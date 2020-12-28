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2020-12-28
Правительство восстановило Министерство агрополитики
В 2019-м Минагрополитики было присоединено к Минэкономики.
Фото: minagro.gov.ua
Кабинет Министров восстановил Министерство аграрной политики путем отмены его присоединения к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства в 2019 году.
Соответствующее решение правительство приняло на внеочередном заседании в понедельник вечером, передает "Интерфакс-Украина".
"Это, по сути, дает старт созданию нового Министерства аграрной политики", - отметил в ходе правительственного заседания министр экономики Игорь Петрашко.
Как сообщали, 17 декабря Верховная Рада назначила главу Госгеокадастра Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия.