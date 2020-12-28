МОЗ утвердил требования к вакцине против коронавируса (документ)

Приказ опубликован на сайте ведомства.

МОЗ утвердил требования к вакцине против коронавируса (документ)
Фото: narodna-pravda.ua

Министерство здравоохранения утвердило медико-технические требования к вакцине против COVID-19.

Соответствующий приказ МОЗ Украины от 22.12.2020 №2972 "Об утверждении медико-технических требований к предмету закупки «Вакцина против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2» обнародован на сайте ведомства.

Согласно требованиям, срок годности вакцины на момент поставки должен быть не менее 70% от общего срока годности. На момент поставки вакцина должна быть зарегистрирована в Украине, иметь преквалификацию ВОЗ, и/или быть зарегистрирована в США, Великобритании, Швейцарской конфедерации, Японии, Австралии, Канаде и ряде других стран, или по централизованной процедуре компетентным органом ЕС.

Также среди требований - наличие сертификата на украинском и английском языках, документ, подтверждающий возможность обеспечения холодовой цепи при транспортировке и хранении вакцины. Вакцины должны сопровождаться индикаторами замораживания и/или приборами контроля температуры.

Напомним, МОЗ планирует в течение года вакцинировать от коронавируса 23 млн украинцев. Это предполагает утвержденный министерством план вакцинации.

По словам руководителя ОПГ Андрея Ермака, Украина ведет переговоры со всеми производителями вакцин от COVID-19, кроме РоSSии.

В Евросоюзе вчера началась массовая вакцинация от коронавируса. В общей сложности должны привить 450 млн человек.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Неизвестные избили мэра Броваров и ограбили его домНеизвестные избили мэра Броваров и ограбили его дом
МИД Украины пообещало демонтировать все оборудование Huawei, - Госдеп СШАМИД Украины пообещало демонтировать все оборудование Huawei, - Госдеп США
Оккупанты обстреляли частный дом в ВодяномОккупанты обстреляли частный дом в Водяном
Кличко: Нападение на мэра Броваров Сапожко должно быть оперативно и открыто расследованоКличко: Нападение на мэра Броваров Сапожко должно быть оперативно и открыто расследовано
ФОПы пришли на концерт "95 квартала", правоохранители оцепили зданиеФОПы пришли на концерт "95 квартала", правоохранители оцепили здание
Блок рекламы


Похожие новости
Против Минздрава подали иск об обжаловании результатов конкурса на должность главы Центра общественного здоровьяПротив Минздрава подали иск об обжаловании результатов конкурса на должность главы Центра общественного здоровья
ВОЗ предрекла миру новую пандемию после коронавирусаВОЗ предрекла миру новую пандемию после коронавируса
В ВСУ обнаружили 32 новых случая коронавирусаВ ВСУ обнаружили 32 новых случая коронавируса
Зеленский рассказал, почему Скалецкая и Емец не справились с вызовом коронавирусаЗеленский рассказал, почему Скалецкая и Емец не справились с вызовом коронавируса
Суд ЕС отменил решение о санкциях против АзароваСуд ЕС отменил решение о санкциях против Азарова
Сербия начала вакцинацию от коронавирусаСербия начала вакцинацию от коронавируса
США готовят новые санкции против "Северного потока-2", - ReutersСША готовят новые санкции против "Северного потока-2", - Reuters
МОЗ планирует вакцинировать от коронавируса 23 млн украинцевМОЗ планирует вакцинировать от коронавируса 23 млн украинцев
Печерский суд обязал ГБР открыть дело против Зеленского из-за гибели бойца на ДонбассеПечерский суд обязал ГБР открыть дело против Зеленского из-за гибели бойца на Донбассе
Шмыгаль обсудил закупку вакцины против коронавируса с послами стран G7 и ЕСШмыгаль обсудил закупку вакцины против коронавируса с послами стран G7 и ЕС
Последние новости
Подгружаем последние новости