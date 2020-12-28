МОЗ утвердил требования к вакцине против коронавируса (документ)

Министерство здравоохранения утвердило медико-технические требования к вакцине против COVID-19.

Соответствующий приказ МОЗ Украины от 22.12.2020 №2972 "Об утверждении медико-технических требований к предмету закупки «Вакцина против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2» обнародован на сайте ведомства.

Согласно требованиям, срок годности вакцины на момент поставки должен быть не менее 70% от общего срока годности. На момент поставки вакцина должна быть зарегистрирована в Украине, иметь преквалификацию ВОЗ, и/или быть зарегистрирована в США , Великобритании, Швейцарской конфедерации, Японии, Австралии, Канаде и ряде других стран, или по централизованной процедуре компетентным органом ЕС .

Также среди требований - наличие сертификата на украинском и английском языках, документ, подтверждающий возможность обеспечения холодовой цепи при транспортировке и хранении вакцины. Вакцины должны сопровождаться индикаторами замораживания и/или приборами контроля температуры.

Напомним, МОЗ планирует в течение года вакцинировать от коронавируса 23 млн украинцев. Это предполагает утвержденный министерством план вакцинации.

По словам руководителя ОПГ Андрея Ермака, Украина ведет переговоры со всеми производителями вакцин от COVID-19, кроме РоSSии.