Послы стран ЕС согласовали временное применение соглашения с Британией

Комитет постоянных представителей стран Европейского союза в понедельник, 28 января, одобрил временное применение соглашения о будущих торговых отношениях между ЕС и Великобританией после Brexit.

Об этом сообщил официальный представитель комитета Себастьян Фишер.

"Зеленый свет для сделки после Brexit: послы ЕС единогласно одобрили временное применение соглашения о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией с 1 января 2021 года", - написал он в Twitter .

Фишер сообщил, что следующим шагом будет окончательное принятие решения Совета ЕС по письменной процедуре о временном применении соглашения. Оно ожидается во вторник, 29 декабря, во второй половине дня.

Напомним, Великобритания и Евросоюз в последний момент перед окончательным выходом Соединенного Королевства с ЕС сумели договориться о новом соглашении в сфере торговли. 25 декабря Великобритания опубликовала текст 1246-страничного торгового соглашения с ЕС .

Если бы соглашения так и не удалось достичь, ЕС и Великобритания должны были бы с 1 января перейти от абсолютно свободного перемещения товаров через границу к торговле по условиям Всемирной торговой организации, то есть с пошлинами и квотами. Это грозило большими потерями бизнеса с обеих сторон.