Послы стран ЕС согласовали временное применение соглашения с Британией
В 2021 году соглашение должен ратифицировать Европарламент.
Комитет постоянных представителей стран Европейского союза в понедельник, 28 января, одобрил временное применение соглашения о будущих торговых отношениях между ЕС и Великобританией после Brexit.
Об этом сообщил официальный представитель комитета Себастьян Фишер.
"Зеленый свет для сделки после Brexit: послы ЕС единогласно одобрили временное применение соглашения о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией с 1 января 2021 года", - написал он в Twitter.
Фишер сообщил, что следующим шагом будет окончательное принятие решения Совета ЕС по письменной процедуре о временном применении соглашения. Оно ожидается во вторник, 29 декабря, во второй половине дня.
Напомним, Великобритания и Евросоюз в последний момент перед окончательным выходом Соединенного Королевства с ЕС сумели договориться о новом соглашении в сфере торговли. 25 декабря Великобритания опубликовала текст 1246-страничного торгового соглашения с ЕС.
Если бы соглашения так и не удалось достичь, ЕС и Великобритания должны были бы с 1 января перейти от абсолютно свободного перемещения товаров через границу к торговле по условиям Всемирной торговой организации, то есть с пошлинами и квотами. Это грозило большими потерями бизнеса с обеих сторон.
В январе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал законопроект о выходе страны из Европейского Союза. Решение о выходе из Европейского Союза Великобритания приняла на референдуме в 2016 году. За выход из ЕС проголосовали 51,9% избирателей при явке более 72%. Всего в референдуме приняли участие более 33,5 млн человек.