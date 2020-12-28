Гетманцев «за» полный локдаун с остановкой транспорта

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев считает, что введение правительством полного локдауна в Украине с 8 по 24 января 2021 года — правильный шаг. Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

фото: Сергей Владыкин

Половинчатые решения не эффективны

«Я сторонник полного локдауна с прекращением транспорта. Потому что любые половинчатые ограничения не дают той пользы, на которую мы рассчитываем», — сказал Гетманцев.

В то же время он добавил, что жесткие ограничения в других странах негативно сказываются на малом бизнесе. Хотя меры, которые предпринимают другие страны, гораздо строже, чем в Украине.

«Никто в мире не знает, как действовать, никто не знает четких алгоритмов. Вот Великобритания снова вводит полный локдаун. Израиль вводит полный локдаун. То есть множество стран прошли через полные локдауны. Наше правительство решило сделать компромиссные меры, введя с 8 января локдаун, не прекращая работу транспорта. Оно пытается найти определенный компромисс… Понимаете, если мы сможем спасти одну жизнь украинца ценой 0,5% ВВП , мы должны это сделать, даже не задумываясь», — подчеркнул Гетманцев.

Что предусматривает январский локдаун

9 декабря правительство определилось с датой введения жестких карантинных ограничений. Предполагается, что они будут действовать с 8 по 24 января.

В этот период будет запрещено:

посещение учебных заведений, кроме дошкольного;

работа кафе, баров, ресторанов, заведений развлечений, ТРЦ, кроме покупки товаров первой необходимости;

работа салонов красоты, учреждений культуры, фитнес-залов, бассейнов, всех массовых мероприятий, кроме официальных спортивных;

проведения культурных массовых мероприятий;

работа продовольственных и непродовольственных рынков;

прием посетителей в кинотеатры и учреждений культуры с наполненностью кинозалов или залов более 50% мест.

Как повлияет на экономику

Национальный банк прогнозирует потери экономики Украины на уровне 0,2 п.п. ВВП в связи с введением локдауна с 8 по 24 января 2021 года.

В свою очередь, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что падение валового внутреннего продукта(ВВП) Украины в первом квартале 2021 года составит около 3%. В дальнейшем ситуация улучшится.