Истребители НАТО в этом году перехватили сотни роSSийских военных самолетов

ВВС НАТО во всей Европе в 2020 году вынуждены были вылетать более 400 раз для перехвата неизвестных самолетов, приближающихся к авиационному пространству альянса.

Истребители ВВС стран Североатлантического альянса в этом году перехватывали сотни военных самолетов РФ , которые без предупреждения приближались к воздушному пространству НАТО.

Об этом сообщила пресс-служба альянса.

"ВВС НАТО во всей Европе вынуждены были вылетать более 400 раз в 2020 году для перехвата неизвестных самолетов, приближавшихся к авиационному пространству альянса. Почти 90 процентов таких вылетов - около 350 - были вызваны появлением роSSийских военных самолетов. Это больше, чем в 2019 году", - говорится в сообщении.

В НАТО отметили, что роSSийские военные самолеты не передают данные транспондеров о месте нахождения или высоте, не сообщают о полетных планах и не выходят на связь с диспетчерами воздушного движения, вызывая потенциальные риски для гражданских самолетов.

"Во всей Европе около 40 радаров воздушного наблюдения и узлов отчетности и около 60 реактивных самолетов НАТО дежурят круглосуточно и без выходных, чтобы служить силой быстрого реагирования для самолетов, которые попадают в беду или не соответствуют международным правилам полета вблизи воздушного пространства Альянса", - отметили в пресс-службе.

НАТО выполняет миссию воздушного патрулирования над Эстонией, Латвией и Литвой с 2004 года, когда эти балтийские страны присоединились к Альянсу. Подобную миссию Альянс осуществляет также в регионе Западных Балкан в интересах стран, не имеющих собственных боевых самолетов, - Албании, Словении и Черногории. Также самолеты Альянса в 2020 году оказывали помощь в контроле воздушного пространства для Румынии, Болгарии и Исландии.

Для контроля за воздушным пространством у Альянса есть два оперативных центра ВВС: в Германии и в Испании; они мониторят воздушное пространство над Европой.

Напомним, 12 июня Украина получила статус члена Программы расширенных возможностей (EOP) НАТО. Украина стала шестым партнером расширенных возможностей НАТО наряду с Австралией, Финляндией, Грузией, Иорданией и Швецией. Каждый из партнеров имеет индивидуальные отношения с НАТО, основанные на областях, представляющих взаимный интерес. В Альянсе отметили, что статус Украины как партнера расширенных возможностей не определяет никаких решений относительно членства в НАТО.